Serie von Fahrraddiebstahl in Elchingen hält die Polizei in Atem

Im Bereich Elchingen gehen Diebe um, die es auf teure Räder abgesehen haben. Teilweise wurden die Täter beobachtet.

Wie der Polizeiinspektion Neu-Ulm angezeigt wurde, kam es im Bereich Elchingen am Montag sowie am Dienstag erneut zu Fahrraddiebstählen. So wurde am Montag ein hochwertiges Fahrrad aus einem Hof eines Einfamilienhauses in Thalfingen entwendet. Dieses war unversperrt. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs.

Rad in Thalfingen war angekettet



Am frühen Dienstagnachmittag wurde ein weiteres Fahrrad, welches versperrt vor dem Wohnanwesen des Geschädigten in Thalfingen stand, entwendet. Dieser konnte kurze Zeit später sein Fahrrad in der nahen Umgebung auffinden. An seinem Fahrrad waren weitere Fahrräder angekettet. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass auch diese Fahrräder entwendet wurden und am Auffindeort zur weiteren Abholung bereitgestellt wurden. Hierzu sind jedoch noch keinerlei Anzeigen eingegangen, sodass die Polizei Neu-Ulm entsprechende Geschädigte bislang noch nicht ermitteln konnte.

Ein weiteres sehr hochwertiges Fahrrad wurde letztlich noch aus einer ebenfalls in Thalfingen befindlichen Garage entwendet. Hier konnte der Geschädigte noch beobachten, wie eine männliche Person das Fahrrad aus der Garage nahm und in Richtung Böfingen davonfuhr. Eine sofortig eingeleitete Tatortbereichsfahndung mit mehreren Streifen verlief jedoch negativ.

Zeugen für taten in Elchingen gesucht

Zeugen, welche im Bereich Elchingen/Thalfingen verdächtige Wahrnehmungen bezüglich dieser Fahrraddiebstähle gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

