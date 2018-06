vor 18 Min.

Sexuelle Belästigung: Mann begrapscht 21-Jährige

Eine 21-Jährige wurde Samstagabend von einem Unbekannten in der Augsburger Straße in Neu-Ulm unsittlich berührt. Der Täter belästigte offenbar auch weitere Frauen.

Eine 21-Jährige war am Samstagabend in der Augsburger Straße in Neu-Ulm unterwegs. Gegen 20 Uhr wurde die Fußgängerin laut Polizei von einem bisher Unbekannten sexuell belästigt.

Der Täter verfolgte sein Opfer vom Augsburger-Tor-Platz in Richtung Innenstadt. Auf Höhe des Petrusplatz berührte er die junge Frau unsittlich. Danach flüchtete er vom Tatort in Richtung Ulm.

Im Laufe der Ermittlungen wurde bekannt, dass offensichtlich noch weitere Frauen sexuell belästigt worden seien. Dies habe das Opfer von anderen Passanten erfahren. Sie befanden sich allerdings nicht mehr am Tatort.

Die Fahndung nach dem Täter verlief zunächst ergebnislos. Vom unbekannten Täter ist bislang nur folgende Beschreibung bekannt: 30 Jahre alt, ca. 177 cm groß, schwarze kurze Hose, schwarzes T-Shirt.



Die Polizei Neu-Ulm bittet weitere Geschädigte sowie Tatzeugen, sich mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

