Sexuelle Belästigung im Apothekergarten

Zwei Frauen werden an zwei Tagen in der Ulmer Innenstadt von Unbekannten bedrängt. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Apothekergarten nahe den Bahngleisen in Ulm sind am Sonntag und Montag zwei Frauen von Unbekannten sexuell belästigt worden. Die Polizei ermittelt – und sucht im einen Fall zwei mögliche Zeugen.

Dem Polizeibericht zufolge war eine 28-Jährige am Sonntagmorgen im Bereich des Apothekergartens zu Fuß unterwegs. Als sie in Richtung des Bahnhofs lief, kam ihr ein Mann entgegen, dessen Hose geöffnet war. Der Unbekannte sprach die Frau an und berührte sie am Arm. Die 28-Jährige verstand nicht, was der Mann sagte, und schob ihn weg. Gegenüber der Polizei sagte sie später, sie habe dem Mann zudem deutlich gemacht, dass er sie in Ruhe lassen solle. Doch das interessierte ihn offenbar nicht. Er fasste die Frau an der Schulter und hielt sie fest. Dann begrapschte er die Frau.

Die 28-Jährige schrie und wehrte sich. Es gelang ihr, sich zu befreien und wegzurennen. Am Busbahnhof Ost stieg sie in einen Bus und rief die Polizei. Der Mann flüchtete. Die Beamten nahmen sofort die Ermittlungen auf, konnten den Tatverdächtigen aber nicht finden. Spezialisten sicherten Spuren. Die Frau beschrieb den Täter wie folgt: etwa 1,85 Meter groß und schlank, Alter etwa Mitte dreißig. Er hatte dunkelblonde, kurze Haare und helle Haut. Die 28-Jährige vermutet, dass er osteuropäischer Herkunft ist, da er mit Akzent gesprochen habe. Er trug eine hellblaue Jeans, eine helle Jacke und darunter ein schwarzes Shirt. Eine Frau mit Rucksack im Apothekergarten und ein Mann in neonfarbener Jacke auf der Zinglerbrücke könnten nach Aussagen des Opfers etwas von der Tat mitbekommen haben. Die Polizei sucht nun nach diesen Zeugen.

Im zweiten Fall lockte ein bislang unbekannter Täter am Montagabend gegen 22.40 Uhr unter einem Vorwand eine 41 Jahre alte Frau von der Ulmer Fußgängerzone in den Apothekergarten. Laut Polizei begrapschte er dort die Frau und wurde sehr zudringlich. Als die 41-Jährige um Hilfe rief und sich Passanten näherten, flüchtete der Mann. Er wird als mitteleuropäischer Typ, 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank, beschrieben. Er hatte braune, an den Seiten kürzer rasierte Haare und trug eine hellblaue Jeans sowie ein lachsfarbenes, langes Shirt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb auch in diesem Fall bislang erfolglos. (jsn)

KontaktDie Kriminalpolizei in Ulm hat die Rufnummer 0731/1880.

