vor 28 Min.

Sexueller Übergriff auf 16-Jährige in Ulm: Polizei ermittelt gegen vier Jugendliche

Eine 16-Jährige soll im Ulmer Stadtteil Eselsberg Opfer sexueller Übergriffe geworden sein. Tatverdächtig sind vier Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren.

Die Tat ereignete sich offenbar bereits vergangenes Wochenende. Wie die Ulmer Polizei und die Staatsanwaltschaft Ulm am späten Freitagnachmittag mitteilten, rief am vergangenen Samstag nachts eine Mutter bei der Polizei an, weil ihre 16-jährige Tochter nicht wie vereinbart nach Hause gekommen war. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf. Schnell konnten sie das Mädchen auf dem Eselsberg ausfindig machen. Sie erzählte den Polizisten, dass es zu einem sexuellen Übergriff durch mehrere Männer gekommen sein soll.

Die Tatverdächtigen stammen aus Ulm und Neu-Ulm

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei liefen auf Hochtouren. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten viele Spuren. Um die genauen Umstände der Tat zu klären, wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Nun haben die Beamten vier Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren aus Ulm und Neu-Ulm als Tatverdächtige ermittelt. Zwischen Ihnen und der 16-Jährigen soll es zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Die Kriminalisten wollen nun den genauen Hergang der Tat und die Hintergründe dazu herausfinden. Dazu zählt auch die Frage, ob das Mädchen und die Verdächtigen sich bereits vor dem Treffen am Eselsberg kannten. Nähere Details nannte die Ulmer Polizei am Freitag nicht, weil es sich sowohl beim Opfer als auch bei den Tatverdächtigen um Jugendliche handelt. "Wir stehen noch ganz am Anfang der Ermittlungen", sagte eine Sprecherin. Es müsse nun geklärt werden: "Wer hat was getan?" (AZ)

Themen Folgen