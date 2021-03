vor 20 Min.

Shopping ohne Voranmeldung: Diese Regeln gelten ab Montag im Kreis Neu-Ulm

Der 7-Tage-Inzidenzwert im Kreis Neu-Ulm liegt knapp unter dem Grenzwert von 50. Die Pflicht zur Voranmeldung beim Einkauf im Einzelhandel fällt damit weg. Was sonst noch?

Der bayerische Ministerrat hat neue Corona-Regeln beschlossen. Basis dafür ist der Stufenplan, den Kanzlerin Angela Merkel am vergangen Mittwoch präsentiert hat. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die aktuellen Werte der 7-Tage-Inzidenz. Da dieser Wert im Kreis Neu-Ulm gerade knapp unter der Grenze von 50 liegt, sind in diesem Gebiet ab sofort Einkauf und Shopping in Einzelhandels-Geschäften wieder möglich - auch ohne Voranmeldung. Das teilt das Landratsamt mit.

Unter einer Inzidenz von 50 ist eine Voranmeldung nicht Pflicht

Laut Robert-Koch-Institut lag die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis Neu-Ulm am Sonntag, 7. März, bei einem Wert von 47,9 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Das Bayerische Gesundheitsministerium hat nun die Inzidenzeinstufung der Landkreise bekannt gemacht und welche Regeln damit ab Montag, 8. März, in diesen Gebieten gelten. Demnach gelten für den Kreis Neu-Ulm die Infektionsschutz-Regeln für eine Inzidenz unter 50. Damit ist eine vorherige Terminbuchung für den Besuch vom Läden und Geschäften im Landkreis nicht notwendig. Dies gilt auch für Zoos, Museen, Galerien und Gedenkstätten, sofern sie öffnen. Sollte die Inzidenz die 50 wieder für eine gewisse Zeit übersteigen, würde laut dem Stufenplan wieder die Anmeldungspflicht gelten.

Auch für den Bereich des Freizeit-Sports ergeben sich bei den aktuellen Corona-Werten im Landkreis Lockerungen:

Was ist ab Montag im Landkreis Neu-Ulm gestattet?

Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung auf einen Kunden je 10 m² für die ersten 800 m² Verkaufsfläche, darüber hinaus ein Kunde je 20 m². Der Betreiber muss sicherzustellen, dass grundsätzlich ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen den Kunden eingehalten werden kann, so das Landratsamt.

In den Verkaufsräumen, auf dem Verkaufsgelände, in den Eingangs- und Warteflächen vor den Verkaufsräumen und auf den zugehörigen Parkplätzen gilt für das Personal Maskenpflicht und für die Kunden und ihre Begleitpersonen FFP2-Maskenpflicht. Soweit in Kassen- und Thekenbereichen von Ladengeschäften durch transparente oder sonst geeignete Schutzwände ein zuverlässiger Infektionsschutz gewährleistet ist, entfällt die Maskenpflicht für das Personal. Eine vorherige Terminbuchung ist nicht notwendig

Öffnung von Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten. Die zulässige Besucherzahl bestimmt sich nach dem vorhandenen Besucherraum, bei dem ein Mindestabstand von 1,5 Metern zuverlässig gewahrt wird. Für die Besucher besteht FFP2-Maskenpflicht. Der Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten. Eine vorherige Terminbuchung ist nicht notwendig.

Kontaktfreier Sport in Gruppen von bis zu zehn Erwachsenen ist erlaubt, unter freiem Himmel. In Gruppen können sich bis zu 20 Kinder unter 14 Jahren zum Frischluft-Sport treffen, heißt es in der Mitteilung weiter. (AZ)

