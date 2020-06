vor 17 Min.

Sie helfen, wenn der Kater nicht mehr heimkommt

Kater Emil schläft normalerweise jede Nacht im Haus bei seiner Familie in Senden– doch plötzlich bleibt er weg. Mithilfe von Spürhunden einer privaten Einsatztruppe findet ihn seine Besitzerin

Von Angela Häusler

Drei Tage lang suchte eine Familie aus Hausen verzweifelt nach ihrem Kater Emil, der von einem Streifzug nicht mehr zurückgekommen war. Dann wurde er im Keller eines Nachbarhauses gefunden – dank und mithilfe eines ganzen Suchtrupps aus Hunden.

Große Sorgen um den Kater

Mit seinem buschigen grauen Fell und den stahlblauen Augen ist der siebenjährige Kater Emil ein Hingucker für Katzenfreunde. Normalerweise übernachtet der Freigänger stets im Haus, berichtet Besitzerin Ramona Petschl über die Gewohnheiten ihres Haustiers. Doch Ende Mai kam er plötzlich nicht mehr heim. Am nächsten Tag strömte die Familie aus, um ihr Katerchen zu suchen. „Wir haben Zettel verteilt und überall herumgefragt, aber haben ihn nicht gefunden“, berichtet Petschl. Die Familie machte sich zunehmend Sorgen um ihre Mieze.

Eine Bekannte erzählte dann, ihre Katze sei mithilfe von Suchhunden wiedergefunden worden und riet, diese Möglichkeit doch auszuprobieren. „Erst dachte ich: Wir können doch nicht eine Katze von einem ganzen Hundetrupp suchen lassen“, erzählt die Mutter. Doch schließlich entschied sie sich trotz ihrer Bedenken dazu – und hatte Erfolg.

Der Kater sitzt verängstigt im Keller

Emil nämlich kauerte zu diesem Zeitpunkt bereits verängstigt im Keller eines Hauses in der Nachbarschaft und traute sich offenbar nicht mehr heraus. Warum genau er sich dort verkroch, wird wohl für immer im Dunkeln bleiben.

Mithilfe der Spürhunde aber konnten die Besitzer immerhin seinen Weg nachverfolgen. „Es waren mehrere Hunde beteiligt und es war richtig faszinierend zu sehen, wie eindeutig sie die Dinge angezeigt haben, ich hätte das nicht gedacht“, so die Katzenfreundin. Zum Einsatz kamen die Hunde mehrerer sogenannter „Man“- sowie „Pet-Trailer“ aus der Aufheimer Hundeschule „Partner Pfote“. Trainerin Sandra Franke hat mit weiteren Gleichgesinnten eine private Truppe gegründet, die sich mit ihren speziell ausgebildeten Hunden sowohl der Suche nach Menschen als auch vermissten Tieren widmet. Sie erhalte häufig Anrufe von hilfesuchenden Tierbesitzern, berichtet Franke, schließlich seien die Vierbeiner für die Menschen oft richtige Familienmitglieder, „und die Leute suchen lange nach ihren Haustieren“.

Alleine wäre der Kater nicht rausgekommen

Bei Emil ist sie sicher: Von allein wäre er noch nicht aus seinem Versteck gekommen. „Er war gottfroh, dass man ihn rausgeholt hat, er hatte sich da verbarrikadiert. Katzen können regelrecht erstarren, der wäre da noch eine Weile gesessen.“ Und die Hausbesitzer hätten ihn so schnell wohl auch nicht bemerkt, weil sich ängstliche Katzen gekonnt verbergen können.

Die Hunde und ihre menschlichen Führer waren der Spur des Katers zunächst durch mehrere Gärten gefolgt, bevor sie dann signalisierten, dass die Katze offenbar auf einen Baum geklettert war. Nachdem sich am Boden auch nach längerem Schnüffeln keine Spur mehr fand, schlussfolgerte der Suchtrupp: Emil musste vom Baum aus auf ein Hausdach gesprungen und weitergehuscht sein. Weil die Hunde bislang keinerlei Blut gerochen hatten, war außerdem davon auszugehen, dass Emil unverletzt und noch am Leben war.

Leises Miauen aus dem Nachbarhaus

So machte sich die Gruppe auf den Weg zum nächsten Grundstück, nicht ohne bei den Gartenbesitzern zu klingeln. „Man muss die Suche öfter unterbrechen und bei den Eigentümern fragen, ob man aufs Grundstück darf, wir sind da immer auf die Mithilfe der Leute angewiesen“, berichtet Franke, „daher ist die Suche nach Katzen ziemlich aufwendig und anstrengend“. An der Haustür schließlich witterten die Hunde wieder Emils Geruch. Sie konnten das Haus zwar nicht direkt betreten, sondern mussten die Suche vorerst abbrechen. Aber Ramona Petschl versuchte es am nächsten Tag erneut bei den Nachbarn und hörte dann von draußen ein leises Miauen. Gemeinsam sahen sie im Keller nach und erblickten schließlich erleichtert das vierbeinige Familienmitglied. Vielleicht, vermutet sie, habe sich der Kater bei seiner letzten Tour arg erschrocken und war dann in ein fremdes Haus geflüchtet. „Jetzt ist er wieder da und wir sind glücklich“, erzählt sie. Und der puschelige Emil sei jetzt im 400-Seelen-Örtchen Hausen wahrscheinlich allseits bekannt.

Für Franke und ihren Freiwilligen-Trupp hingegen geht das Suchen weiter: Derzeit beschäftigt sie unter anderem ein vermisster Berner Sennenhund, der von einem Krumbacher Bauernhof verschwand.

Seine Spur verlor sich unweit des Hauses – er wurde wohl in ein Auto geladen, vermutet die Hundefreundin, und könnte jetzt weit entfernt sein. Doch die Suche wird von den Tierfreunden jetzt per Internet vorangetrieben.

