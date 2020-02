20.02.2020

Sie waren am besten an der Börse

Gewinner beim Planspiel der Sparkasse Neu-Ulm–Illertissen stehen fest

Nach zehn spannenden Wochen Spielzeit ist das Börsenspiel der Sparkasse Neu-Ulm– Illertissen zu Ende gegangen. Rund 400 Schülerinnen und Schüler aus der Region tauchten mit einem virtuellen Startkapital von 50000 Euro in die Welt der Börse ein.

Zur Abschlussveranstaltung wurden die Spielgruppen mit ihren betreuenden Lehrern und Ausbildern in das Kompetenz-Center der Sparkasse in Illertissen eingeladen. Peter Eggle, Berater Private Banking bei der Sparkasse gab zu Beginn einen Überblick über das Börsengeschehen. Trotz aller politischen Krisen und der Furcht vor einer weltweiten Rezession verlief das Börsenjahr 2019 mehr als erfreulich.

Am erfolgreichsten handelte beim diesjährigen Börsenspiel das Azubi-Team der Sparkasse „Börsenjäger“ mit einem Depotgesamtwert von 55688,84 Euro und belegte damit den ersten Platz in der Gesamtwertung, dicht gefolgt von „SariKanarya“ der Staatlichen Berufsschule Illertissen auf Platz Zwei mit einem Gesamtwert von 54699,34 Euro. Den dritten Platz belegte „Tipico“ vom Lessing-Gymnasium Neu-Ulm. In der Kategorie Lehrer und Ausbilder erzielte Jeannine Eberle von der Staatlichen Berufsschule Illertissen den ersten Platz.

Armin Brugger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, gratulierte den Gewinnern zu ihren Leistungen und „gutem Händchen“. „Wir freuen uns über das große Interesse der Jugendlichen am Börsenspiel, denn es bietet eine gute Möglichkeit, sich mit den Finanzmärkten und aktuellen Wirtschaftsthemen zu beschäftigen. Ich bin mir sicher, dass die Teilnehmenden von diesem Wissen bei der eigenen Finanzplanung später profitieren können“, so der Vorstandsvorsitzende.

Die erfolgreichsten Schüler- und Azubi-Teams der Region wurden mit Preisen im Gesamtwert von 1500 Euro prämiert. Darüber hinaus wurden Schulprämien in Höhe von 400 Euro überreicht. (az)

