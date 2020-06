vor 52 Min.

Sie wollen ein offenes Ohr für Senioren haben

Pfaffenhofen bestimmt erstmals Beauftragte

Nachdem der Marktgemeinderat im Mai vier neue Jugendbeauftragte gewählt hat, kam von Rätin Hildegard Feurich-Kähn ( SPD) die Anregung, auch Seniorenbeauftragte für Pfaffenhofen zu wählen. Die Zustimmung war groß und so berief der Rat in seiner jüngsten Sitzung zum ersten Mal in der Geschichte der Marktgemeinde drei Seniorenbeauftragte. Die eingereichten Vorschläge wurden dabei einstimmig angenommen.

Feurich-Kähn schlug ihren Fraktionskollegen Hans-Ulrich Hartmann vor. „Als Apotheker bekommt er die Wehwehchen der Gesellschaft mit und hat einen guten Blick auf die Anliegen der älteren Leute“, begründete sie ihren Vorschlag.

Aus den Reihen der FWG schlug Christoph Oetinger Claudia Walk vor: Als Ärztin, die nah an der älteren Kundschaft ist, eigne sich Walk besonders gut. Theresia Meyer ( CSU), die sich dem Thema ebenfalls verbunden fühle, wurde als dritte Beauftragte von Thomas Lützel (CSU) vorgeschlagen.

Die drei Räte sollen in Zukunft nicht nur ein offenes Ohr für die Anliegen der Senioren aus Pfaffenhofen und den Ortsteilen haben, sondern auch die Kommune und den Marktgemeinderat über die Bedürfnisse der älteren Menschen informieren, ehrenamtliche Senioren vernetzen, an Veranstaltungen teilnehmen oder auch eine seniorengerechte Öffentlichkeitsarbeit anbieten.

Die Bereiche, in denen die Seniorenbeauftragten freiwillig aktiv werden können, sind: Gesundheit und Soziales, Kultur, Sport und Bildung, Wohnen und Verkehr sowie das Thema Mobilität beziehungsweise Barrierefreiheit. (sohu)

Themen folgen