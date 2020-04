vor 17 Min.

Sieben Fahrverbote nach Tempomessung auf der B10

Viele Temposünder hat die Polizei bei einer Tempomesseung auf der B10 am Montagabend in Neu-Ulm erwischt.

Gleich mehrere Temposünder hat die Polizei bei einer Geschwindigkeitsmessung, die in den frühen Montagabendstunden auf der B10 in Höhe der Anschlussstelle Neu-Ulm in Fahrtrichtung Ulm durchgeführt wurde, registriert. Die Bilanz weist 80 Verkehrsteilnehmer aus, die mit einer Anzeige und Punkten im Fahreignungsregister bedacht werden. Davon wiederum rasten sechs Autofahrer mit deutlich über 110 Stundenkilometern bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von Tempo 70 im Bereich unmittelbar vor dem Lärmschutzkanal. Neben einer stattlichen Geldbuße in Höhe von 160 Euro müssen diese auch mit einem Fahrverbot rechnen.

Ein Autofahrer wurde der Polizei zufolge sogar mit 138 Stundenkilometern ertappt. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro sowie ein zweimonatiges Fahrverbot. Fast jeder zwanzigste Verkehrsteilnehmer war an diesem Abend zu schnell unterwegs. (az)

