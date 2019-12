22:22 Uhr

Sieben Menschen bei Brand in Weißenhorn verletzt

Bei einem Brand in Weißenhorn gab es am Dienstag sieben Verletzte.

In Weißenhorn hat es an Heiligabend in einem Einfamilienhaus gebrannt. Sieben Menschen erlitten bei dem Brand eine Rauchvergiftung.

Die Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Brand in der Rosenstraße in Weißenhorn ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, hatten wohl Kerzen das Feuer in dem Einfamilienhaus verursacht.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Sieben Menschen wurden aber leicht verletzt: Sie erlitten eine Rauchvergiftung. Laut einer ersten Schätzung der Polizei liegt der Sachschaden bei rund 50.000 Euro. (sge)

Themen folgen