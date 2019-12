27.12.2019

Sieben Menschen bei Brand verletzt

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war an Heiligabend in Weißenhorn unterwegs. Dort geriet ein Christbaum in einem Haus in Brand.

In einem Haus in Weißenhorn fängt ein Christbaum an Heiligabend Feuer. Viele Einsatzkräfte sind vor Ort

Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte an Heiligabend: In Weißenhorn brach gegen 20.30 Uhr ein Brand aus. Nach Angaben der Polizei lösten Kerzen am Christbaum das Feuer aus.

Für die Bewohner und Gäste des Hauses endete der Heilige Abend wenig erfreulich: Sieben Menschen erlitten laut Polizei Rauchgasvergiftungen, zwei davon zusätzliche Brandverletzungen. Alle wurden in die umliegenden Krankenhäuser zur ärztlichen Versorgung gebracht. Lebensgefahr besteht jedoch für keinen der Verletzten.

Das Ehepaar, das mit einer Pflegekraft das Haus bewohnt, und vier weitere Familienmitglieder haben in dem Haus gerade Weihnachten gefeiert, als der Brand durch die Kerzen am Christbaum entstand.

Nach der Brandmeldung herrschte in der betroffenen Straße in Weißenhorn Trubel, der auch bei Nachbarn für Aufsehen sorgte: Die sofort verständigten umliegenden Feuerwehren waren mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand zeitnah unter Kontrolle bringen. Der Rettungsdienst rückte mit fünf Rettungswägen, zwei Notärzten und einem Einsatzleiter Rettungsdienst an. Der Gesamtschaden durch den Brand wird nach Angaben der Polizei auf rund 50000 Euro geschätzt.

Was die Polizei schon früh vermutete, stellte sich im Laufe der Ermittlungen als richtig heraus: Ausgelöst worden war der Brand durch Kerzen am Christbaum. (az)

