Sieben Wochen voller Kultur

„Umsonst & Draußen“ startet am Samstag

Am Wochenende startet die siebenwöchige „Umsonst & Draußen“-Aktion des Roxy zum 30-jährigen Jubiläum des Ulmer Kulturzentrums. Bis zum 31. August gibt es jedes Wochenende auf der neuen Bühne im Roxy-Biergarten Konzerte und Veranstaltungen. Diese sind gratis und finden bei jedem Wetter statt, bei schlechtem Wetter wird in die Roxy-Hallen ausgewichen.

Zu den Höhepunkten im Juli gehören die Auftritte von Il Civetto aus Berlin (14. Juli), der kalifornischen Band Karmic (18. Juli), Jesus George (Schwörmontag, 22. Juli), Red Baraat aus New York (25. Juli) und der Soulband D/troit (26. Juli). Im August gibt es unter anderem das Festival „Bands gegen Rechts“ mit Elle & The Bones, AcousticCase, Kommando Walter, Frau Öl, The Blues Mothers und 5 Horse Rodeo (3. August) sowie Konzerte von Malaka Hostel und ein Wunschkonzert mit Shokee & Sands. Dazu gibt es unter anderem das Allerweltsfest, Musiker-, Bücher- und Nachtflohmärkte, einen Tango-Workshop, Konzerte mit Projektbands der popbastion Ulm und Auftritte der Ulmer Bands On, Kosmo und Loudpackers sowie einen Live-Podcast mit Müller & Matzko, Fußballkultur und Musik bei der Reihe „Spielraum“, die Tannenhofdisco und eine Neu-Auflage des interaktiven Stadt-Spiels „NEU-Stadt Ulm!“.

Eröffnet wird die „Umsonst & Draußen“-Reihe am Samstag, 13. Juli, um 20 Uhr vom „Eine Million gegen Rechts!“-Konzertabend mit den Bands Strom & Wasser, Pornophon und XKID. Das Konzert ist eines von 100 Konzerten in 100 Städten, mit denen „Strom & Wasser“-Bandchef Heinz Ratz insgesamt eine Million Euro sammeln will, um sie bedrohten soziokulturellen Zentren und Jugendhäusern zu spenden, deren Existenz er in Sachsen, Thüringen und Brandenburg durch rechtspopulistische Mehrheiten in den kommunalen Parlamenten bedroht sieht. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind erwünscht. (az)

Das Programm gibt es unter www.roxy.ulm.de. Der Flyer ist im Roxy erhältlich und liegt an vielen Stellen in Ulm und Neu-Ulm aus.

