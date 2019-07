vor 11 Min.

Sieben hüpfende Flöhe und ein Bass

Acht Musiker, sieben Ukulelen und eine Bassgitarre: Das Ukulele Orchestra of Great Britain zauberte am Mittwochabend eine abwechslungsreiche und gelungene Show auf die Bühne im ausverkauften Ulmer Zelt. Mit im Gepäck hatte das Ensemble von der Insel viel britischen Humor und eine gehörige Portion Selbstironie.

Das Ukulele Orchestra of Great Britain nimmt die Besucher im Ulmer Zelt mit auf eine Reise durch verschiedene Genres – stets gespickt mit britischem Humor und Selbstironie

Von Christoph Lotter

Ein Spanier brachte sie einst nach Hawaii: die Ukulele. Schrill und unseriös scheint dieses kleine hölzerne Instrument auf den ersten Blick. Dass der hüpfende Floh, wie die Ukulele in der Landessprache der Bewohner der kleinen Insel im Pazifischen Ozean heißt, in den richtigen Händen durchaus zu einem wohlklingenden und seriösen Konzertinstrument taugt, beweist das Ukulele Orchestra of Great Britain im ausverkauften Ulmer Zelt.

Sieben Ukulelen in verschiedenen Größen und eine Bassgitarre klingen in den Händen der acht Musiker von der Insel zuweilen wie ein Kammermusikensemble. Dann wieder wie die Beatles. Mal wie Abba, dann wieder wie AC/DC. Das Programm „Aus Ukes und Dollerei“ ist eine Reise durch verschiedene Genres, von Rock, Pop, Punk, über Folk, Jazz und Oldies bis hin zur Klassik. Die Show ist zudem gespickt mit britischem Humor und viel Selbstironie. Diese hat sich das Ukulele Orchestra of Great Britain seit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt vor immerhin 34 Jahren erhalten.

Als eine Art Gag traf sich das Ensemble damals für einen einzelnen Auftritt. Seitdem sind die zwei Frauen und sechs Männer auf zahllosen Bühnen in aller Welt zu finden. Auch im Ulmer Zelt wird, wie zu Anfangszeiten, jedes Stück mit trockenem Humor und imposantem Mienenspiel anmoderiert. Kleine Witzeleien und schelmische Seitenhiebe an die in schicker Abendgarderobe gekleideten Mitstreiter sind dabei keine Seltenheit. Denn Stuhl an Stuhl in einer Reihe verkörpern die acht Musiker jeweils ganz eigene, unverwechselbare Persönlichkeiten – und jeweils ganz individuelle Arten, die Songs zu interpretieren. Mal schlüpft einer der Herren in die Rolle Frank Sinatras, mal eine der beiden Damen in die Haut von Nicole Scherzinger von den Pussycat Dolls. Sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und auf der Bühne Spaß zu haben, gehört wohl zum Erfolgsgeheimnis der Gruppe.

Doch trotz aller Witzeleien kommt die Musik keinesfalls zu kurz. Klang- und stimmgewaltig stimmt das Ensemble bekannte Hits wie „Sweet Dreams“ oder „Highway to Hell“ an – Headbanging inklusive. Acht vermeintlich steife Briten, einer davon schüttelt wild sein langes Haupthaar, die anderen wippen besonnen im Takt – ein köstliches Bild. Meisterhaft gespielte Liebeslieder auf Italienisch und ein russischer Kasatschok runden die Mischung ab. Und die kommt beim Publikum gut an. Mehrfach reißt es die Zuhörer von ihren Sitzen, es wird mitgesungen und geklatscht. Und bevor die sieben Flöhe und der Bass wieder zurück auf die Insel hüpfen, gibt es im Zelt noch minutenlange Standing Ovations zum Abschied.

