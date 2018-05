05:55 Uhr

Simulator „Birdly“ fliegt weiter durch Ulm

Knapp 8600 Gäste haben die Geschichte der Stadt virtuell erkundet. Jetzt wird das Projekt verlängert.

Von Sebastian Mayr

Drei Minuten und 40 Sekunden dauert der Flug über das Ulm des Jahres 1890. „Traum vom Fliegen“ ist der Titel des Projekts. Wer in die Vergangenheit eintauchen will, muss fünf Euro bezahlen – und sich auf einen Apparat legen, der wie eine Mischung aus Flugzeug und Zahnarztstuhl aussieht. Der Simulator „Birdly“ ist der spektakulärste Teil der Marketing-Kampagne „Ulm Stories“. Fast 8600 Gäste haben von Juli bis Dezember 2017 den virtuellen Flug durchs 19. Jahrhundert gewagt. Jetzt hat der Hauptausschuss der Stadt entschieden, dass das Projekt verlängert wird.

Noch bis zum Ende des Jahres nimmt „Birdly“ Gäste mit in die Vergangenheit. Den Termin hat Ingo Bergmann, der Leiter der städtischen Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation, mit Bedacht ausgewählt. Im Dezember wurden so viele „Birdly“-Gutscheine verkauft wie in keinem anderen Monat – wohl wegen Weihnachten.

„Birdly“: Die meisten Tickets im August verkauft

Die meisten Tickets gingen gleichwohl im August über den Tisch. Da war „Birdly“ noch neu und auch die Schulferien dürften ihren Teil beigetragen haben. Die Erfahrungen der Macher der „Ulm Stories“ zeigen: In den Ferien und am Wochenende ist das Interesse am höchsten. In den kommenden Wochen soll für andere Zeiten gezielt die Werbetrommel gerührt werden, vor allem für die Mittagszeit an Werktagen. Die Stadt will dazu in erster Linie Rentner und Studenten ansprechen.

Der Ausstellungsraum in der Kramgasse 3 in unmittelbarer Nähe des Münsters steht nur noch bis zum Jahresende zur Verfügung. Doch das ist nicht der einzige Grund, weshalb das Projekt nicht ohne Frist weiterlaufen soll. „Es muss auch etwas Neues geben“, sagt Ingo Bergmann. Die Marke „Ulm Stories“ soll weiter mit Leben gefüllt werden. Wie, das will er mit seinen Mitarbeitern noch ausarbeiten. „Birdly“ kann auch deshalb nicht dauerhaft bleiben, weil das Gerät der Stadt nicht gehört. Es müsste für 120000 Euro gekauft werden. „Wir überlegen, wie wir Stadtgeschichte und Technik weiter verknüpfen. Das kann den „Birdly“ einschließen, das muss aber nicht sein“, sagt Bergmann. „Da müssen wir auch bereit sein, Grenzen zu überwinden“, fordert Oberbürgermeister Gunter Czisch für die Ideensuche.

„Ulm Stories“: Die Stadt Ulm räumt Preise ab

Rund 35000 Euro hat die Stadt von Juli bis Dezember 2017 an Eintrittsgeldern eingenommen, von Juli 2018 bis Ende des Jahres soll noch einmal so viel Geld erwirtschaftet werden. Weil für das Projekt hohe Kosten anfallen, zahlt die Stadt allerdings drauf. Die Resonanz der Besucher sei sehr positiv ausgefallen, berichtet Bergmann. „Es gibt eigentlich keinen, dem es nicht gefällt“, sagt Bergmann. Eine Gruppe ist ihm besonders in Erinnerung geblieben: Fünf Männer über 80, die das historische Ulm sehen wollten und eine Technik kennenlernten, mit der sie sonst wohl kaum in Berührung gekommen wären. Nicht jeder muss für den „Birdly“ bezahlen: Manche Besucher dürfen die Simulation aus sozialen Gründen gratis erleben, zum Beispiel eine Gruppe der Lebenshilfe Donau-Iller. Die Organisation betreut Menschen mit körperliche, geistigen und seelischen Beeinträchtigungen und Behinderungen.

Nicht nur bei den Gästen kam „Birdly“ an: Die Stadt räumte eine ganze Reihe von Preisen ab und ist für einen weiteren nominiert – den German Brand Award, der im Juni verliehen wird. „Wir konnten bei den Preisen in eine Liga vorstoßen, in der wir uns sonst nicht tummeln“, schildert Bergmann. Von den Stadträten gab es uneingeschränktes Lob – und das einstimmige Votum, dass „Birdly“ bis Ende Dezember weiterfliegen darf.

