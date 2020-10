vor 35 Min.

Sitzung in Senden ohne Maske

Mund-Nasen-Schutz ist nicht vorgeschrieben – soll aber kommen

Die Sitzung des Stadtrats im Bürgerhaus in Senden hat am Dienstagabend stattgefunden, ohne dass jemand am Sitzplatz eine Maske getragen hat. Genau so maskenlos liefen die Sitzungen bislang auch in Vöhringen. In anderen Städten im Landkreis, beispielsweise in Weißenhorn und Neu-Ulm, haben alle Beteiligten während der Sitzungen in dieser Woche Maske getragen, warum also in Senden nicht? Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf ( CSU) verteidigt das Vorgehen, räumt aber auch ein: „Vielleicht war’s ein Fehler.“

Generell sei die Maskenpflicht am Platz nicht vorgeschrieben. Ob sie nötig ist oder nicht, entscheidet sich nach dem Hausrecht: Wem das Gebäude gehört, der bestimmt also die Regeln – im Fall des Bürgerhauses ist das die Stadt Senden. Vom Landratsamt sei erst vor Kurzem ein Schreiben mit aktuellen Infos dazu an alle Kommunen verschickt worden – dort sei von keiner Vorschrift oder Pflicht bei kommunalpolitischen Sitzungen die Rede.

Schäfer-Rudolf sagt, sie habe eigentlich durchaus vorgehabt, die Maskenpflicht am Platz einzuhalten, „schließlich haben wir auch eine Vorbildfunktion“. Auf den Gängen trage jeder Maske und bei den Bürgerversammlungen halte es Senden bekanntermaßen auch so, dass jeder am Platz eine Maske tragen muss. Aber dann sei es im Bürgerhaus aufgrund von Störungen in der Klimaanlage derart warm und stickig gewesen, dass sie spontan abwägen musste. Dazu kam, dass mit einer langen Sitzung gerechnet werden musste. „Mir ist einfach daran gelegen, dass es jedem gut geht, aber gerade Ältere haben oft Probleme, lange eine Maske zu tragen“, sagt sie. Und im Sendener Rat gebe es viele ältere Mitglieder. Sie wolle niemanden gefährden, aber es trotzdem allen ermöglichen, an den Sitzungen teilzunehmen – vor allem in diesen Zeiten seien Sitzungen des Gremiums und dessen demokratisch gefällte Entscheidungen wichtig. „Ich wollte das also nicht anordnen, hab es aber allen offengelassen, eine Maske zu tragen“, sagt die Bürgermeisterin. Teilgenommen haben 28 Stadträte, sechs Mitarbeiter der Verwaltung, einige Zuschauer und zwei Pressevertreter – abgesehen von Letzteren hat niemand eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. „Es ist eine Gratwanderung und wir müssen aufeinander achtgeben – das schließt Masken ein, aber auch mal eine Sonderlösung, schließlich sind wir alle erwachsen.“ Das Wichtigste sei in dieser Zeit vor allem der Abstand und die Hygiene. Beides werde im Bürgerhaus eingehalten. „Aber vielleicht war die Entscheidung vor Ort wirklich ein Fehler.“

Eines sei sicher, es bleibt zumindest eine Ausnahme: „Wir werden das in Zukunft so regeln, wie es auch andere Kommunen machen und Maskenpflicht am Platz vorgeben.“ Zuvor müsse einfach besser darauf geachtet werden, dass das Raumklima stimme. Die nächsten Sitzungen finden im Ratssaal statt, dort funktioniere das Lüften besser. Und: „Wir setzen nur noch die wichtigsten Punkte auf die Tagesordnung, damit die Sitzungen möglichst kurz bleiben.“ (cao)

