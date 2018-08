vor 23 Min.

Skelett eines Menschen in Silo gefunden

Ein menschliches Skelett gibt in Lonsee Rätsel auf. Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa-

Rätselhafter Todesfall liegt wohl schon länger zurück.

Arbeiter haben am Donnerstag in Lonsee Teile eines menschlichen Skeletts entdeckt. Im Norden der Gemeinde wird derzeit ein baufälliges Silo abgebrochen, in welchem seit Jahren Kalk gelagert wurde. Kurz nach Beginn der Abbrucharbeiten fanden die Arbeiter im Kalk des Silos Knochen und Kleidung.

Die Arbeiten wurden daraufhin eingestellt und die Polizei wurde verständigt. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass es sich um menschliche Knochen handelt. Sowohl das Silo, als auch bereits abgetragene und nach Illerkirchberg verbrachte Bauschutteile wurden intensiv durchsucht. Mittlerweile wurde ein fast vollständiges menschliches Skelett gefunden. Näheres zu der oder dem Verstorbenen können die Ermittler noch nicht sagen. Dazu sind weitere Untersuchungen erforderlich. Auch zur Todesursache ist den Behörden noch nichts bekannt. Derzeit sichern Experten der Polizei weitere mögliche Spuren.

Die Behörden gehen davon aus, dass der Todesfall bereits längere Zeit zurück liegt. Jetzt suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise geben können, um wen es sich bei dem oder der Toten handelt. (az)

