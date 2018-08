13:44 Uhr

Skelett im Silo: Es war wohl ein Unfall

Das Ergebnis der Obduktion liegt vor. Der Mann könnte vor Jahrzehnten in Kalksilo hineingefallen sein.

Ulm/Lonsee Nach dem Fund eines menschlichen Skeletts in einem Silo in Lonsee liegt den Behörden jetzt das vorläufige Ergebnis der Obduktion vor. Demnach wurden keine Hinweise auf Gewalt gefunden.

Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei mitteilen, wurde die Obduktion an der Leiche am Freitag durchgeführt. Dem Ergebnis nach handelt es sich um das Skelett eines Mannes. Der Verstorbene dürfte älter als 40 Jahre gewesen sein. Und er dürfte um die 1,80 Meter groß gewesen sein. Genauen Aufschluss über die Todesursache lieferte die rechtsmedizinische Untersuchung nicht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in Ulm mitteilten. Rückschlüsse auf den Toten könnten die Arbeitsschuhe erlauben, die der Mann trug und zu denen die Polizei nun um Hinweise bittet. Die sterblichen Überreste waren am vergangenen Donnerstag im Silo einer in den 80er Jahren stillgelegten Firma in Lonsee gefunden worden. Unklar ist weiter, wie lange die Leiche dort lag.

Hinweise auf Gewalteinwirkung liegen den Behörden nicht vor.

Sie fragen:

Wer kann sich daran erinnern, dass in den vergangenen Jahrzehnten in Lonsee und Umgebung jemand plötzlich verschwand?

Wer arbeitete bis zuletzt bei den damaligen Firmen Schotter und Steinbruch Häge und Mahlwerk Häge in Lonsee?

Wer kennt Personen, die dort arbeiteten?

Wer kann Hinweise auf den Schuh geben, der auf dem beiliegenden Bild zu sehen ist?

Die Kriminalpolizei in Ulm nimmt unter der Telefon (0731) 1880 Hinweise entgegen. (az)

