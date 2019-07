vor 19 Min.

So fördert Ulm die freie Theaterszene

Der Kulturausschuss verteilt 357000 Euro an die Kinder- und Jugendbühnen. Eine neue Einrichtung kommt (noch) nicht zum Zug.

Von Dagmar Hub

Nahezu zwei Stunden hat der Kulturausschuss des Ulmer Gemeinderats über vier eingereichte Anträge im Rahmen der institutionellen Förderung der Kinder- und Jugendtheater für den Zeitraum von 2020 bis 2022 diskutiert. Fazit: Die bisherige Gesamtfördersumme von 357000 Euro für die Kinder- und Jugendtheater bleibt praktisch unverändert; die volle beantragte Zuschusshöhe erhält keine der Institutionen, wobei das Erste Ulmer Kasperltheater von Sabine Dröll und Heike Gruber, das 2021 seinen 20. Geburtstag feiert, nach einstimmigem Beschluss immerhin eine kleine Erhöhung des Zuschusses auf 22.000 Euro und viel Lob von allen Fraktionen für sein Durchhaltevermögen und seine Leistungen erhielt. Da zunehmend Grundschulen und Altenheime Kooperationen eingehen, verstärkt sich der Anteil der Senioren, die Vorstellungen des Kasperltheaters sehen.

Die Junge Ulmer Bühne (JUB), entstanden 2016 aus einem Zusammenschluss zwischen dem Theater an der Donau und dem Jungen Akademietheater, erhält seit 2017 institutionelle Förderung; sie bespielt mit hochwertigen Stücken – für jährlich 30.000 Zuschauer – das Alte Theater an der Wagnerstraße und (ganz neu) das „Kuh 16“ am Kuhberg und betreibt mobil die Märchenjurte auf dem Weihnachtsmarkt und im Sommer die Spatzenwiese in der Friedrichsau. Die Auslastung des Theaters liegt bei 95 Prozent. Für eine praktisch unveränderte Fördersumme von 330.000 Euro entschied sich der Gemeinderat einstimmig. Dramaturg Ralf Rainer Reimann verabschiedet sich Ende 2019 in den Ruhestand.

Das "Guckkästle" bekommt noch keine feste Fördersumme

Reimann ist auch Leiter der Akademie für darstellende Kunst (AdK), die zugleich – inzwischen in der „Black Box“ in der Zinglerstraße – das Akademietheater betreibt. Dort soll neben Stücken, die sich vor allem an Erwachsene, ein Figurentheater „Guckkästle“ mit integrativem Ansatz etabliert werden, das sich speziell an Kinder mit Migrationshintergrund und/oder sprachlichen Defiziten richtet. Die Stücke werden in türkischer, arabischer, russischer und englischer Sprache konzipiert, aber auf Deutsch gespielt, berichtete AdK-Geschäftsführerin Lisa Dietrich. Mit dem beantragten institutionellen Zuschuss von 12.500 Euro für einen ganz jungen Versuch mochten sich die Stadträte nicht anfreunden. Nachdem Kulturbürgermeisterin Iris Mann klargestellt hatte, dass man im Fall einer Zustimmung zum Förderantrag das Geld einer anderen Einrichtung wegnehmen müsse, weil das Gesamtvolumen nicht erhöht werde, schlug CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Kienle vor, 5000 Euro der JUB wegzunehmen. Da sowohl die Abstimmung über den Förderantrag selbst als auch ein Antrag Kienles jeweils mit Stimmengleichheit abgelehnt wurden, fiel letztendlich über den Figurentheater-Antrag keine Entscheidung. Eine Empfehlung soll aber gegeben werden, das Figurentheater mit 5000 Euro aus der jährlichen Projektförderung zu unterstützen.

Eine Überraschung war die institutionelle Förderung des erst im November 2017 von der Erzieherin Claudia Lemke gegründeten Theaters Mücke für Kinder ab drei Jahren. Lemkes Antrag auf eine Erhöhung ihrer Förderung auf nahezu das Zweieinhalbfache, kritisiert vor allem von Dagmar Engels (SPD), lehnte der Kulturausschuss ab und blieb einstimmig bei der in der Vorlage empfohlenen Fördersumme von 5000 Euro.

Als weitere Entscheidungen im Kulturausschuss wurde die gleichbleibende Förderung des „Normalen“ Akademietheaters (in Höhe von 22.800 Euro) und der Antrag des Kulturzentrums Roxy auf eine Förderung von 380.500 Euro jährlich beschlossen. Im Bezug auf das Roxy lobten Räte mehrerer Fraktionen ausdrücklich das neue Format des „Labors 1/12“, das mit seinen bisher acht Produktionen Publikum aller Altersschichten erreichte und eine sehr positive Entwicklung der Zuschauerzahlen aufweist.

