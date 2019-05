18:48 Uhr

So funktioniert das Müllheizkraftwerk in Weißenhorn

Plus Im Rahmen des Aktionstags „Ohne Auto – mobil“ erfahren Kinder im Weißenhorner Müllheizkraftwerk, was mit dem Abfall passiert, der zu Hause in der Tonne landet.

Von Angela Häusler

Kostenlos mit Zug und Bus fahren: Dieses Angebot nutzten am Aktionstag „Ohne Auto – mobil“ im Landkreis am Sonntag zahlreiche Besucher für Ausflüge in die Umgebung. Ihnen winkten besondere Veranstaltungen in der ganzen Region. Zum reichhaltigen Programm zählte auch eine Führung für Kinder durchs Müllheizkraftwerk in Weißenhorn.

Weiter mit Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiter mit Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+ Paket Meine Vorteile Schließen