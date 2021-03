vor 18 Min.

So funktioniert freiwilliges Engagement in Ulm trotz Corona

Plus Ehrenamt beruht auf Miteinander. Wie kann so etwas bei Abstands und Hygieneregeln am Leben bleiben? Die digitale Freiwilligenmesse Ulm will Antworten finden.

Von Nicole Kauer

Viele Ehrenamtliche stehen durch Corona und die Beschränkungen vor großen Herausforderungen. Damit die Freiwilligenarbeit dennoch nicht zum Erliegen kommt, veranstaltet der Verein "Engagiert in Ulm" eine digitale Freiwilligenmesse. Larissa Heusohn, Beraterin bei "Engagiert in Ulm", möchte Menschen motivieren, sich zu engagieren - auch über die Zeit von Corona hinaus. Für die aktuelle Zeit der Einschränkungen liefert die digitale Messe passende Ratschläge.

Mit der digitalen Freiwilligenmesse will sie aufzeigen, welche Möglichkeiten es aktuell in Ulm gibt, ehrenamtlich aktiv zu werden. Der Verein "Engagiert in Ulm" ist eine Schnittstelle zwischen Vereinen und Freiwilligen, der Interessierte über Möglichkeiten berät und gleichzeitig eine Anlaufstelle für Vereine selbst ist.

Die Freiwilligenmesse in Ulm findet digital statt

Vom 6. bis 12. März findet die achte Ulmer Freiwilligenmesse statt, in diesem Jahr über die Homepage des Vereins "Engagiert in Ulm". Im digitalen Format stellen sich über 50 gemeinwohlorientierte Träger und Vereine wie die Caritas Ulm oder der Bund und Naturschutz Deutschland (BUND) Ulm in Kurzfilmen und Fotos vor. Die digitale Messe beginnt am Samstag um 11 Uhr mit einer Begrüßung durch Oberbürgermeister Gunter Czisch, die im Live-Stream zu sehen ist. Im Anschluss können Interessierte unter anderem mit der Nachbarschaftshilfe, dem Tannenhof oder dem Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg (DZOK) in Online-Gesprächen live über die Videoplattform Zoom in Kontakt treten.

Ein großer Teil der ehrenamtlichen Arbeit steht im Augenblick still, zum Beispiel Kinder- und Jugendgruppen oder Sportvereine. Wie ehrenamtliche Arbeit trotz Corona weiterlaufen kann, ist eine schwierige Frage, bestätigt auch Larissa Heusohn. Mit Online-Workshops wie "Ehrenamt in der digitalen Welt" oder einem spezifischen Angebot zur Online-Kommunikation versucht die digitale Freiwilligenmesse, Hilfestellungen und Antworten für Vereine zu bieten.

Ulm: Beraterin sieht Trend zu kurzzeitigem Engagement

"Es ist wirklich schön zu sehen, wie viele Menschen sich bei uns melden und sich engagieren wollen, gerade auch während Corona", sagt Larissa Heusohn. Doch vielen Interessierten fehle neben Beruf und Familie die Zeit für ein langfristiges Ehrenamt. Daher lasse sich ein Trend zu einem sogenannten Kurzzeitengagement beobachten, dem "Engagiert in Ulm" mit der Initiative "kurz und gut" begegnet, wo Ehrenamtliche sich unverbindlich, lokal und kurzzeitig befristet für eine Einrichtung oder einen Verein einsetzen können. Auch hierzu gibt es einen Online-Workshop im Rahmen der digitalen Messe. Ein solches Kurzzeitengagement könne auch ein guter Einstieg sein, sich auf längere Zeit zu engagieren, sagt Heusohn. Im besten Fall ist das dann bald auch wieder analog möglich.

Weitere Informationen zum Programm unter engagiert-in-ulm.de. Für die Workshops ist eine Anmeldung erforderlich.

