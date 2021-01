vor 3 Min.

So hilft der Munyu-Verein in Zeiten der Corona-Pandemie

An der Academy Munyu in Kenia wurden im Freien zehn Waschbecken mit Fußpedal installiert.

Mit Hilfe zur Selbsthilfe unterstützt ein Verein aus der Region diverse Projekte in Kenia - auch in Corona-Zeiten. Die Pandemie hat auch dort drastische Auswirkungen.

Die Corona-Pandemie hat auch in Kenia drastische Auswirkungen auf die Bildungseinrichtungen. Neun Monate lang waren alle Schulen geschlossen. Seit Anfang Januar werden die Kinder dort wieder unterrichtet. Alle müssen Maske tragen, Hände waschen und Abstände einhalten, wie der Verein Hilfe zur Selbsthilfe Munyu/Kenia berichtet.

Um die Bildung sowie Selbsthilfeprojekte in der Gemeinde und der Umgebung von Munyu (etwa 70 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Nairobi) zu unterstützen, hat der Verein im Jahr 2020 wieder geholfen. Und es kommen neue Herausforderungen. Einen Überblick gibt Margit Döring aus Weißenhorn, Mitbegründerin des Vereins und stellvertretende Vorsitzende.

Viele Spenden nach Aufruf der Religionslehrer am Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn

So gingen nach einem Spendenaufruf der Religionslehrer am Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn viele Spenden beim Verein ein. Das Geld geht direkt an die beiden Schulen in Munyu und Athi, wo die Kinder sich freuen, dass sie wieder in den geöffneten Schulen lernen dürfen. Von Hilfe für Hygienemaßnahmen profitiert die Academy Munyu. Die Mitarbeiter der Metallwerkstatt der Sheltered Workshops und Hubert Senger konstruierten zehn Waschbecken mit Fußbetrieb. Sie wurden auf dem Pausenhof der Academy im Freien installiert. Die Flüssigseife kommt aus einem zentralen Tank. „Die Inspektoren der Schulbehörde waren beim Besuch der Academy begeistert und lobten das Projekt“, berichtet Döring.

Während der Schulschließung in Munyu reinigte die Schulleiterin Esther Mwangi zusammen mit Lehrern und Küchenpersonal die Schule und das Grundstück. Einige Dinge, die schon lange ein Dorn im Auge waren, wurden während dieser Zeit instandgesetzt, wie zum Beispiel die Küchenabwasserableitung und die Drainage. Die Finanzierung erfolgte über die Academy selbst, über die Pfarrei und über Zuschüsse des Munyu-Vereins. „Nun sind aber alle Rücklagen aufgebraucht“, sagt Döring. „Weitere Arbeiten wie die Instandsetzung der Dachrinnen und die Reparatur des Wasserspeichers müssen noch gemacht werden.“

Als die Schulen geschlossen waren, versorgten die Lehrer ihre Schüler mit Aufgaben, oft auch über das Handy per WhatsApp. James Gichuru, Mitarbeiter des Vereins, kümmerte sich vor Ort darum, dass alles gut läuft. Die Aufgaben wurden auch oft an Nachbarskinder, die an öffentlichen Schulen sind, weitergegeben.

Verein unterstützt 28 Lehrer und sechs Köchinnen mit 50 Prozent ihres Gehalts

Seit April konnten die Schulen in Munyu und Athi – beides sind kirchliche Einrichtungen – Döring zufolge den Lehrern keine Gehälter mehr aus eigenen Mitteln bezahlen. Die Gehälter werden über die Schulgebühren finanziert und wenn die Schulen geschlossen sind, zahlen die Eltern auch keine Gebühren. Daher unterstützte der Verein 28 Lehrer und sechs Köchinnen mit 50 Prozent ihres Gehalts. Seit April gewährt der Verein eine Notfallhilfe in Höhe von 1000 Euro im Monat für Marion Karimi, der Leiterin des Waisenhauses Hope and Faith. Dieses liegt in einer trockenen, unwirtlichen Gegend. Karimi kümmert sich intensiv um 42 Kinder mit Behinderungen. „Einige von ihnen wurden nach der Geburt im Krankenhaus zurückgelassen oder im Straßengraben gefunden“, erzählt Döring. Weil wegen Corona viele Einrichtungen geschlossen haben, seien bei Karimi alle Kinder ständig im Heim. „Sie trägt die volle Verantwortung dafür“, sagt Döring. Hinzu komme die Ungewissheit, wie das Überleben im nächsten halben Jahr gesichert werden kann.

Karimi hat zwar bei der kenianischen Regierung Hilfen zum Unterhalt beantragt, jedoch noch keine Unterstützung bekommen. Wegen der Corona-Krise bekomme sie auch keine Lebensmittelspenden mehr, sagt Döring. „Früher haben kenianische Wohltäter immer wieder Lebensmittel gebracht.“ Die Leiterin braucht Geld für Nahrungsmittel, aber auch für Windeln, Hygiene- und Putzartikel sowie für spezielle Medikamente für Epileptiker.

Großer ist das Farmprojekt im Waisenhaus Hope and Faith

Ein großer Erfolg ist Döring zufolge das Farmprojekt im Waisenhaus Hope and Faith: Es bietet den Kindern eine sinnvolle Beschäftigung. Die Leiterin Marion Karimi hat für die Kinder, die im Rollstuhl sitzen, Hochbeete angelegt, damit auch diese Gemüse pflanzen, gießen, düngen und ernten dürfen. Dank einer großen Spende einer Familie aus dem Allgäu konnte Karimi das angrenzende Grundstück kaufen. Mitarbeiter bauten einen Zaun darum und gruben den Boden um, damit Gemüse angebaut werden kann. Auch dort können die Kinder mit Behinderung selbst aktiv werden. Für Gartengeräte, Setzlinge, Samen, kleine Bäume und eine Tropfbewässerung braucht die Leiterin aber wieder Geld. (az)

Weitere Infos über den Verein unter www.munyu.de

