So hoch will die Lebenshilfe Donau-Iller bauen

Bei einem Ortstermin an der Alemannenstraße in Senden wird das Wohnheim-Projekt besprochen. Aus Rücksicht auf Anwohner soll es eine Änderung geben.

Von Angela Häusler

26 Wohneinheiten in drei Häusern möchte die Lebenshilfe Donau-Iller in der Alemannenstraße in Senden errichten. Wie berichtet, regt sich wegen der Pläne bei den Anwohnern Widerstand, sie fürchten, dass ihnen Licht und Ausblick genommen werden. Doch vielleicht gibt es einen tragfähigen Kompromiss: Entstehen die Häuser weiter südlich, wäre die Entfernung zu den Nachbarn größer. Diese Variante hat am Dienstagabend der Sendener Planungs-, Bau- und Umweltausschuss befürwortet. Entscheiden wird aber das Landratsamt.

40 Jahre ist das jetzige Wohnheim an der Alemannenstraße nun alt und erfüllt nach den Angaben von Jürgen Heinz, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe Donau-Iller, weder moderne Arbeits- noch Brandschutzvorgaben. Weil eine Renovierung fast so teuer wie ein Neubau käme, will die Organisation neue Gebäude errichten, auf einem Grundstück in unmittelbarer Nähe der Werkstätten in der Gotenstraße 1. Noch befindet sich dort ein lang gezogenes, einstöckiges Lagerhaus, rundherum asphaltierte Freifläche. Geht es nach der Lebenshilfe, wird dort bald eine massivere Bebauung stehen.

Die Lebenshilfe hofft auf einen Baubeginn im Herbst 2020

Die Organisation hofft, auf dem Gelände im Herbst 2020 mit den Bauarbeiten loslegen zu können, wie Heinz am Dienstag bei der Ortsbesichtigung mit Vertretern der Verwaltung und Mitgliedern des städtischen Bauausschusses berichtete. Ein alternatives Grundstück sei nicht zu finden gewesen und für Menschen mit Behinderung sei es äußerst schwer, Wohnungen auf dem Markt zu finden.

Die nun geplanten Flachdach-Häuser sind den Unterlagen zufolge 9,60 Meter hoch und über Durchgänge miteinander verbunden. Die Pläne sehen vor, dass die Bauten in Richtung Westen elf Meter über die im Bebauungsplan festgelegte Baugrenze hinausragen. Das ist den Nachbarn deutlich zu viel – sie fürchten eine starke Verschattung ihrer Gärten und einen durch die Häuser verstellten Ausblick. „Es geht uns nicht darum, das Wohnheim zu verhindern, das ist ja jetzt schon hier. Aber die Baugrenzen müssen eingehalten werden, das mussten wir alle ja auch“, sagte eine Anliegerin.

Um den Nachbarn entgegen zu kommen, habe die Lebenshilfe umgeplant und auf vier Wohnungen verzichtet, erläuterte der Vorstandsvorsitzende Jürgen Heinz: Das dritte Stockwerk eines der Häuser werde verkleinert und zurückgesetzt, sodass das Gebäude weniger Schatten aufs Nachbargrundstück werfe.

Der Bauausschuss stimmt für eine Verschiebung Richtung Süden

Mehr Entspannung brachte eine später diskutierte, neue Möglichkeit: Die Häuser könnten um 3,30 Meter nach Süden verschoben werden. So hätten sie zur Wohnbebauung größeren Abstand. Auf der Südseite grenzt das Areal an ein bebautes Grundstück. Diese Lösung, fasste Bürgermeister Raphael Bögge anschließend in der Sitzung des Bauausschusses zusammen, sei aufseiten der Nachbarn am ehesten konsensfähig und die Eigentümerin des südlichen Grundstücks habe dazu ihr Einverständnis zugesagt. Mündlich habe auch das Landratsamt signalisiert, diese Variante „wohlwollend zu prüfen“, ergänzte er. Die überschrittene Baugrenze nach Westen hin einzuhalten sei für die Lebenshilfe aber „nicht mehr praktikabel“.

Die Verschiebung der Häuser nach Süden präferierte am Ende auch der Ausschuss mehrheitlich und erteilte das gemeindliche Einvernehmen zur Bauvoranfrage. Man war sich einig, dass Senden das Wohnheim und die Lebenshilfe nicht verlieren wolle. „Die Verschiebung bringt sehr viel“, war sich Yusuf Cinici (BiSS) sicher. „Mit dieser Lösung können fast alle leben“, sagte auch Primus Schmid (CSU). Thomas Rogg (CFW/FWG) gefiel das jedoch nicht: Die Zustimmung komme einem Aushebeln des Bebauungsplans gleich, sagte er.

Die Nachbarn haben sich zu dem nun favorisierten Entwurf noch nicht abschließend geäußert. Ob sie gegen eine Bewilligung Widerspruch einlegen wollen, werde noch besprochen, sagte einer der Anlieger am Mittwoch. Es sei aber ein „Schritt in die richtige Richtung“ gemacht worden.

