vor 34 Min.

So klappt das Gärtnern selbst auf dem Trockenen

Das neue Alpinum im Kreismustergarten in Weißenhorn (hier ein Bild von Anfang Mai) ist jetzt fertig und wird am heutigen Montag eröffnet.

Im Kreismustergarten in Weißenhorn wird am Montag das neue Alpinum mit über 800 Steingartenpflanzen vorgestellt. Was die Besucher dort erwartet.

Rechtzeitig zum „ Tag der offenen Gartentür“ am letzten Sonntag im Juni hat der Landkreis Neu-Ulm in seinem Kreismustergarten ein Alpinum für trockenheitsliebende Pflanzen als neue Attraktion fertiggestellt. Bei der Eröffnung mit Landrat Thorsten Freudenberger und Ehrengästen aus dem Landkreis können alle Gartenliebhaber dabei sein: Sie findet am Montag, 18. Juni, ab 17.30 Uhr im Kreismustergarten, Ulmer Straße 31, in Weißenhorn statt.

Im Rahmen der Einweihung werden der neue Schaubereich vorgestellt sowie dessen Entstehung und Hintergründe erläutert. Über 800 Steingartenpflanzen besiedeln die Fugen und Spalten des neu geschaffenen Alpinums. Dabei zeigt es mit seiner Vielfalt auf kleinstem Raum auf, wie Gartenbesitzer selbst trockenste Flächen artenreich und öko-logisch wertvoll gestalten können. Auf den warmen Steinen finden neben den Steingartenpflanzen auch viele Insekten, Eidechsen und andere Kleintiere ein neues Zuhause.

Außerdem erwartet die Besucher eine Führung durch die weiteren Bereiche des 9000 Quadratmeter großen Mustergartens. Hier wurde im Frühjahr vieles neu eingesät, bepflanzt und umgestaltet, um den jährlich tausenden Besuchern viele Gestaltungsideen zur Anlage ökologisch wertvoller Gärten zu geben.

Auch zum „Tag der offenen Gartentür“, am Sonntag, 24. Juni, finden von 10 bis 17 Uhr mehrere Führungen im Kreismustergarten statt. Kreisfachberater Rudolf Siehler, lässt dabei die Besucher an seinem Wissen über naturgemäße Gartengestaltung und Gartenpflege teilhaben. Zudem entführt der Imkerverein Weißenhorn die Besucher dort in die Wunderwelt der Bienen. Auch beim Museum der Gartenkultur/Staudengärtnerei Gaissmayer in Illertissen gibt es von 11 bis 16 Uhr stündlich Führungen.

Darüber hinaus laden zum „Tag der offenen Gartentür“ sechs weitere sehenswerte Privatgärten im Landkreis Neu-Ulm von 10 bis 17 Uhr zum Besuch ein:

Giselaund Kurt-Heinz Müller, Drechselstraße 20 in Steinheim

Franziska Göbel, Drechselstraße 22 in Steinheim

Hilde und Sigi Wagner, Drechselstraße 47 in Steinheim

Traudl und Rainer Pfeiffer, Leibistraße 7 in Steinheim

Magda und Franz Keller, Bürgergasse 13 in Holzheim

Elisabeth Eisenmann, Tiefenbach 1 in Tiefenbach

Veranstalter des Aktionstages sind der schwäbische Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege mit seinen Kreis-, Stadt- und Ortsvereinen, die schwäbischen Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege an den Landratsämtern und das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Augsburg. (az)

