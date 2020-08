vor 57 Min.

So könnte der Anbau für das Theater Ulm aussehen

So könnte der Anbau am Ulmer Theater aussehen.

Eine Jury hat nun die besten Entwürfe für den Bau eines Kinder- und Jugendtheaters in Ulm gekürt

Von Veronika Lintner

So könnte der neue Anbau am Theater Ulm aussehen: Ein langes, schmales Haus mit hohem, spitzen Dach beherbergt das neue Kinder- und Jugendtheater. Daneben klafft eine Fuge zum zweiten Bauteil, in dem neue Werkstätten und Proberäume Platz finden. In einem Wettbewerb, den die Stadt Ulm ausgeschrieben hatte, konnte sich am Freitag dieser Entwurf des Architekturbüros Max Dudler ( Berlin) als Gewinner durchsetzen. „Es ist eines der Top-10-Büros in der Bundesrepublik“, sagt der Vorsitzende der Preisjury, der Architekt Arno Lederer aus Stuttgart.

Dass das Theater einen Anbau für 27 Millionen Euro erhalten soll, hatte der Ulmer Gemeinderat bereits im Juli 2019 beschlossen – nicht ohne Kritik und bewegte Debatten über die Höhe der Summe. Der Wettbewerb wurde dann europaweit ausgeschrieben. Aus 58 Bewerbungen von Architekturbüros aus Deutschland, Frankreich und Österreich wurden 25 zum Wettbewerb zugelassen und vom Preisgericht bewertet.

Ulms Baubürgermeister Tim von Winning beschreibt die Herausforderung: „Ein Theater ist ein Theater, aber der wesentliche Teil davon ist eine Fabrik, die versucht, dieses Theater zu bespielen – mit Werkstätten, Proberäumen, Lagerräumen. Und die muss man möglichst effizient zusammenbringen“, sagt er. „Und das an einer Stelle, wo es aus städtebaulichen Gründen nicht wahnsinnig viel Platz gibt. Das war die riesige Aufgabe, die es heute zu lösen galt.“ Arno Lederer zieht ein Fazit: „Das waren durchaus gute Beiträge – und nicht ohne Grund, weil ja schon eine Vorauswahl stattgefunden hat.“ Die letzte Entscheidung fiel offenbar trotzdem nicht leicht: Im Theater tagte die Jury von 9.30 Uhr bis weit in die Abendstunden. Um 17 Uhr tigerten die Jurymitglieder noch zwischen Plakaten und Modellen hin und her.

25 Modelle, Miniaturen vom Areal rund um das Theater an der Olgastraße, stehen im Foyer. „Die Unterschiedlichkeiten liegen im Städtebau, das sieht man schnell“, erklärt Lederer – große und kleine Entwürfe, mehr oder weniger transparent, geschlossen oder aber verteilt auf mehrere Gebäude. „Architektur umfasst alles“, sagt Lederer. Finanzierung, Umsetzbarkeit und Ästhetik, der Blick von außen sei so wichtig wie die Gestaltung im Innern. Sechs Entwürfe stehen nach dem Juryentscheid in der engsten Auswahl, darunter drei Preisträger. Hatte der Chef der Jury von Beginn an einen Favorit? „Das verrät man nicht.“

Von Winning erklärt, dass jetzt ein langer Prozess beginnt, die Stadt trete in Verhandlung mit den Preisträgern. Der erste Preisträger ist der Favorit – „Nachdem, wie wir heute gerungen haben, kann ich mir eigentlich auch nichts anderes vorstellen“, sagt er. Der Sieger erhält aber nicht automatisch den Zuschlag. Das Wettbewerbsergebnis ist nur der stärkste Faktor.

„Keine Arbeit ist so, dass sie morgen gebaut werden kann“, sagt der Bürgermeister. Und wie lange wird es dauern, bis die Bagger rollen? Vom Plan bis zum Baubeginn werde wohl mehr als ein Jahr vergehen. Der Entwurf von Max Dudler erinnert in seiner spitzen Form an den Stil der Altbauten im Herzen von Ulm. Das Büro hat unter anderem das Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum in Berlin und die Stadtbibliothek Heidenheim gestaltet.

Themen folgen