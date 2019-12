vor 56 Min.

So kommt das neue Stück "Cendrillon" beim Publikum im Theater Ulm an

Zwei Außenseiter und ein heimlicher Liebling: Stimmen zur neuen Inszenierung von „Cendrillon“.

Von Dagmar Hub

Würde man Jules Massenets Märchenoper „Cendrillon“, die auf der französischen Aschenputtel-Variante basiert, ganz ohne parodistische Elemente auf die Bühne bringen – das Publikum würde sich aus heutiger Sicht möglicherweise trotz der romantisch-schönen Musik Massenets langweilen. Die Premiere der „Cendrillon“-Inszenierung von Christian von Götz im Großen Haus des Theaters Ulm kam – vielleicht gerade wegen ihrer ironisch-doppelbödigen Aufmachung – ausgesprochen gut beim Publikum an. Liebling ist – neben der brillanten I Chiao Shih in der Titelrolle – ein stummer Akteur auf der Bühne: Ein geschecktes Einhorn, Begleiter von Cendrillon an der Grenze zwischen der Lebensrealität und der Feenwelt, wird zum Favoriten der Zuschauer.

Cendrillion im Theater Ulm: Das andere Aschenputtel

Aus Lauingen kam Jan Müller in die „Cendrillon“-Premiere. „Besonders spannend für mich ist die Konstellation in der Inszenierung, dass zwei Außenseiter aus einer hohlen Gesellschaft heraus zueinander finden“, sagt er. „Nämlich eine junge Frau, die nicht unbedingt ein weibliches Rollenmodell abbildet, und ein kiffender Prinz.“ Das Bühnenbild findet der Lauinger „sehr gut abgestellt auf die Jahreszeit.“ „Cendrillon“ sei in dieser Version eine wirkliche Familienoper. „Kinder können ihre helle Freude an dem Einhorn haben – und für Erwachsene ist die Inszenierung auch toll wegen der vielen liebevoll gemachten Details.“ Christian von Götz habe eine Hand für Feinheiten, „und während Augsburg die Puppenkiste hat, hat Ulm jetzt die Prinzenkiste“, schmunzelt der Zuschauer. „Ein ganz tolles Aschenputtel, ganz anders. Es fasziniert.“

Das Einhorn im Theater Ulm hat Fans

Ausgesprochen gut gefallen hat die Inszenierung auch der Salzburgerin Mathilde Scheuffele. „Die Inszenierung steckt voll von Ideen, das ist super“, findet sie. „Die Musik ist wirklich sehr schön, und die bunten Kostüme und die Stimmen – aber am besten ist das Einhorn, absolut! Ich hätte es am liebsten mit nach Hause genommen.“

„Wunderbar!“, urteilt der Ulmer Jürgen Steinacker. „Ich will nicht sagen, dass das Einhorn das Beste ist, denn die Beste ist I Chiao Shih mit ihrer großartigen Leistung. Aber es ist auch eine Super-Inszenierung mit sehr einfallsreichem Bühnenbild.“ Aber das Einhorn mit seinem gehäkelten rosafarbenen Horn-Schoner ist auch für Steinacker der beste Spaß des Abends.

„Ich finde es ausgesprochen schön, dass im Großen Haus einmal nicht Italienisch gesungen wird, sondern Französisch“, lobt die Ulmerin Katharina Roth. „Die Sängerinnen und Sänger sind toll, allen voran I Chiao Shih, und die Inszenierung ist kurzweilig und auch hintersinnig.“

„Die Inszenierung ist sehr lustig und parodistisch“, urteilt Jörg Schuster. „Trotzdem gleitet sie nie ab, und es wird toll gesungen.“ Auch Schuster lobt vor allem I Chiao Shih in der Titelrolle. „Und das Bühnenbild ist toll gemacht. Ein spritziger Abend.“

„Sehr amüsant“ beurteilt Monika Keppler Christian von Götz’ Inszenierung am Theater Ulm. „Ich kenne auch frühere Inszenierungen der Märchenoper, und da kommt diese natürlich sehr, sehr farbenfroh daher.“ Das Einhorn findet auch Monika Keppler „spitze“: „Es ist einmalig, wie echt es über die Bühne läuft, obwohl zwei Menschen drin stecken. Die Gestaltung der Hufe ist genial.“





Themen folgen