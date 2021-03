vor 32 Min.

So läuft der Neubau des Kindergartens Sankt Monika in Paffenhofen

Plus Der Kindergarten Sankt Monika wird auf dem Grundstück der "Alten Schule" neu gebaut. Während der Bauarbeiten sind die Kinder im Martinushaus untergebracht.

Von Quirin Hönig

"Für die Kinder ist das hier schon der neue Kindergarten", berichtet Sara Buck, Leiterin des Kindergartens Sankt Monika, über den provisorischen Kindergarten im Martinushaus. Weil das Gebäude von Sankt Monika neu gebaut wird, mussten die Kinder im Februar umziehen. Seitdem haben sie sich gut an die neue Umgebung gewöhnt.

Dass das Gebäude der Pfarrgemeinde Pfaffenhofen nur übergangsweise als Kindergarten dient, ist deutlich zu erkennen. Die Räume wurden provisorisch kindgerechter gemacht und zwei der vier Kindergarten-Gruppen mussten in einem Wohncontainer untergebracht werden. Auch die Außenanlagen sind noch nicht vollkommen fertig. Der Zaun fehlt noch und der Sandkasten wurde gerade erst ausgehoben.

Kindergarten Sankt Monika zieht ins Martinushaus

"Wir sind sehr dankbar, dass die Kirche das Gebäude zur Verfügung stellt", sagt der Pfaffenhofener Bürgermeister Sebastian Sparwasser. Durch die zentrale Lage des Martinushauses entstehe kein zusätzlicher Weg für die Eltern, wenn sie ihre Kinder in den Kindergarten bringen und wieder abholen. Schon beim Umbau des Kindergartens Sankt Martin im Jahr 2009 diente das Haus als Übergangs-Kindergarten. Die beiden Container hat die Marktgemeinde zusätzlich für 90.000 Euro 18 Monate lang gemietet.

Kindergartenleiterin Sara Buck vor den Container beim Mauritius-Haus. Bild: Alexander Kaya

Auch das Personal ist laut Buck zufrieden mit der Lösung. Lediglich ein Problem sei aufgetreten: "Dadurch, dass ein Teil des Teams im Haus und der andere in den Containern ist, leidet die Kommunikation ein wenig." Aber damit könne man umgehen. Zusätzlich sei die räumliche Trennung eine weitere Vorsichtsmaßnahme gegen einen Corona-Ausbruch im Kindergarten.

Die "Alte Schule" wird umgebaut, Sankt Monika neu gebaut

Vom alten Kindergarten Sankt Monika auf dem Gelände der "Alten Schule" ist inzwischen nichts mehr zu sehen. Bisher waren die Kindergartenkinder im sogenannten "Container" untergebracht, einem Anbau des Gebäudes in Holzständer-Bauweise. Dieser wurde nun abgerissen, um Platz für den Neubau zu schaffen. Das Gebäude der "Alten Schule" bleibt bestehen, wird aber vollständig saniert. Die Bausubstanz aus den 1920er Jahren ist laut den beteiligten Architekten Hermann Spiegler und Bastian Schmitt gut geeignet.

So sieht es im provisorischen Kindergarten im Mauritius-Haus aus. Bild: Alexander Kaya

Ein Zwischenbau, in dem sich eine Turnhalle für die Kinder befinden wird, soll die "Alte Schule" mit dem Kindergarten verbinden. Für St. Monika sind zwei Stockwerke und eine Dachterrasse geplant, die durch eine Hängebrücke mit den Spielgeräten in der Außenanlage des Kindergartens verbunden werden sollen. In das Erdgeschoss der "Alten Schule" soll die Kinderkrippe Sankt Monika einziehen, während das Obergeschoss und das Dachgeschoss als Vereinsräume genutzt werden sollen. Im Keller sind einige Räume für einen Jugendtreff vorgesehen.

Sankt Monika in Pfaffenhofen soll 2022 fertig werden

Der gesamte Gebäudekomplex ist barrierefrei geplant. Rampen und ein Aufzug sollen es jedem möglich machen, die verschiedenen Räumlichkeiten zu betreten. Eine Pelletheizung im Keller soll für klimafreundliches Heizen sorgen. Die Fertigstellung des Gebäudes ist zum Beginn des neuen Kindergartenjahres im September 2022 geplant. "Wenn alles weiterhin reibungslos verläuft, werden wir diesen Termin einhalten können", so Spiegler. Etwa 4,5 Millionen Euro werden Neu- und Umbau insgesamt kosten. Es ist das größte Bauprojekt der Marktgemeinde Pfaffenhofen seit mehreren Jahren.

So sieht es im Inneren eines Kindergarten-Containers aus. Bild: Alexander Kaya

Im Zuge des Neubaus soll auch die Anzahl der verfügbaren Kindergartenplätze in St. Monika von derzeit 70 auf 128 aufgestockt werden. 24 dieser Plätze sind als Krippenplätze für Kleinkinder bis zu zwei Jahren vorgesehen. Deshalb müsse dann auch neues Personal eingestellt werden, so die Kindergartenleiterin Buck. Derzeit sei es noch unklar, ob der Kindergarten im September 2022 auch voll belegt starten werde.

Wegen des Bevölkerungswachstums in der Gemeinde in den vergangen Jahren werden die neuen Betreuungsplätze bitter benötigt. Bürgermeister Sparwasser glaubt allerdings, dass die Plätze in Sankt Monika nicht ausreichen werden, um die Nachfrage zu befriedigen. "Es wird wahrscheinlich keine Überkapazitäten an Kindergartenplätzen geben."

