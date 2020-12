vor 17 Min.

So lief das Suchtpotenzial-Konzert im Ulmer Roxy

Plus Ein weiteres Live-Stream-Konzert spielt das Comedy-Duo Suchtpotenzial in der Coronazeit. Doch der Spaßfaktor leidet etwas unter der Distanz.

Von Andreas Brücken

Für die Ulmerin Arianne Müller und Julia Gómez-Martin aus Berlin lief es in den vergangenen Jahren gut. Mit einem Fernsehauftritt in der Heute-Show im ZDF wurde das Duo unter dem Namen Suchtpotenzial einem breiten Publikum bekannt. Durch die Auszeichnung mit dem Deutschen Kleinkunstpreis dürfen sich die Komikerinnen sogar mit Künstlern wie Bodo Wartke oder Reinhard Mey in eine Reihe stellen. Doch auch für die beiden Musikerinnen machte die Pandemie einen hässlichen Strich durch die Rechnung.

Suchtpotenzial nutzt das Roxy als Bühne für ein Wuschkonzert

Jüngst hat sich Suchtpotenzial dennoch auf die Bühne im Roxy gestellt – ohne Publikum aber vor der Kamera. Das Duo spielte für die Fans aus nah und fern, die sie ein weiteres Mal online im Stream erleben konnten. Schon zur ersten Lockdownwelle stemmten sich die Künstlerinnen mit einem Konzert via Internet gegen das Auftrittsverbot. Im Chat meldeten sich User wie „Snickerman“, „Wieler-Brumsel“ oder Andreas, Robin und Rolf und, zugeschaltet via Teams, konnten die Musikerinnen sogar einen Teil ihrer Fangemeinde auf dem Bildschirm sehen. Offenbar ging das Konzept mit dem Titel „Wunschpunsch“ auf: Mit rund 700 Teilnehmern am Livestream hätte das Duo auch bei einem Präsenzkonzert im Roxy ein fast ausverkauftes Haus verzeichnet. Mittlerweile liegen die Klickzahlen auf Youtube für das Onlinekonzert im fünfstelligen Bereich.

Weihnachtslieder mit Suchtpotenzial und viel Humor

Klar, dass Weihnachtslieder wie „Do they know is Christmas?“ oder Frank Sinatras „Santa Claus is coming to Town“ ganz oben auf der Wunschliste der Fans standen. Weil das Komikerduo aber auch an Weihnachten keine Tabus scheut, fiel auch so mancher Klassiker dem derben Humor zum Opfer, wenn etwa aus „leise rieselt der Schnee“ die Parodie „leise pieselt das Reh gelbe Spuren in den Schnee“ wurde.

Aber auch alltägliches Liedgut wie „September“ von Earth, Wind and Fire, Steve Wonders „Superstition“ oder Totos „Africa“ standen auf der Setlist. Mit langen Ansagen und bisweilen zu ausgiebigen Abschweifungen lieferten Suchtpotenzial ein abendfüllendes Programm ab. Nach drei Stunden endete das Onlinekonzert mit „Merry Xmas Everybody“ von der Glam-Rockband Slade. Auch wenn Müller und Gómez-Martin online ihre zweifellos großartigen musikalischen Fähigkeiten ablieferten, war der ausbleibende Applaus nach den Liedern wie lähmendes Gift für eine gute Atmosphäre.

Die Stärke des Duos Suchtpotenzial verpufft ein wenig

Verborgen blieb dabei die große Stärke des Duos, ihr Publikum mit Witz und Charme mitzureißen. Lachen ist und bleibt eben auch ein Zeichen von Zusammengehörigkeit, das sich am besten in der ausgelassenen Atmosphäre eines voll besetzten Saals erleben lässt.

Mag sein, dass der eine oder andere Zuschauer auf dem heimischen Sofa dann doch zur Fernbedienung gegriffen hat, um sich aus dem unerschöpflichen Angebot der medialen Welt anderweitig zu bedienen. Im kommenden Jahr wollen die beiden aber mit ihrem aktuellen Programm „Sexuelle Belustigung“ wieder auf der Bühne vor Publikum stehen.

