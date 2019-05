vor 57 Min.

So lustig ist die Oper – wenn man’s kann

Das Basler Palast Ensemble zerlegt im Stadttheater Weißenhorn gekonnt Meisterwerke der Musikgeschichte. Auch vor schauerlichen Klängen machen die Musiker nicht Halt.

Von Dagmar Hub

Cellist Wolfgang Lehner und Michaela Hüttich, die eigentlich Geigerin ist, sitzen zu zweit auf einem Klavierhocker und spielen mit zwei Bögen auf einem Cello. Man muss sich verkrampft-kunstvoll bewegen, um das zu schaffen, und vermutlich gibt es auch nur eine Gage, wird gewitzelt, aber möglicherweise ist das angesichts der Sparmaßnahmen im Kulturbetrieb die Zukunft: Das Programm „Oper frisch gestrichen“ des Basler Palast Ensembles im Weißenhorner Stadttheater war ein Frontalangriff auf die Lachmuskeln des Publikums – und ein Heimspiel für Lehner, den in Finningen geborenen Leiter des Deutschen Cello-Orchesters. Ob Lehner beim musikkabarettistischen Abend seinen von Luigi Boccerini stammenden Cellobogen verwendete, wurde nicht verraten, wohl aber, dass Lehners Partnerin Michaela Hüttich – früher bei Max Raabes Palast Orchester – auf einer Geige Georg Kreislers spielte.

Das "Katzenduett" geht direkt in einen Songs aus "Cats" über

Das Publikum kommt aus dem Lachen kaum heraus, und Sängerin und Moderatorin Regina Leitner wechselt die Kostüme im Flug, während die Akteure (auch noch Aline Koenig am Klavier) im Galopp durch die reale und fiktive Operngeschichte preschen. Kannten sie die Schwester Giuseppe Verdis, die die Oper „L’Anatra di Natale“ („Die Weihnachtsente“) komponierte? Wohl kaum, aber herrlich schräg ist, was in der Geschichte so alles passiert. Überhaupt, die Tiere: Sie spielen eine große Rolle. Rossinis „Katzenduett“ geht in „Memory“ aus dem Musical „Cats“ über. Leroy Andersons 1950 komponierter „Typewriter“ wird von den Tieren eines Bauernhofs gebellt, gegackert und gemäht. Aber da sind beträchtlich mehr Töne als in jener Arie der Rossini-Oper „Ciro in Babilonia“, die der Komponist einer Anekdote nach für eine attraktive, aber unbegabte Sängerin schrieb. Diese Arie besteht nämlich nur aus „b“ und „a“ – was die vier prompt das Publikum singen lassen.

Mozarts „Zauberflöte“ dauert etwa drei Stunden. Lehner und sein Team sind der Überzeugung: Das geht auch schneller. Nämlich in vier Minuten, ohne inhaltliche Verluste, sondern aufs Wesentliche reduziert. Da kann es im Eifer des Gefechts schon passieren, dass der Pianistin die Notenblätter vom Klavier wehen. Ach ja, das kürzeste je komponierte Musikstück? Und das längste? Während das Publikum Anton Weberns nur 16 Sekunden währendes kürzestes Werk der „Sechs Bagatellen“ zu hören bekommt, geht das beim längsten Werk nicht, denn John Cages seit 2001 in Halberstadt aufgeführtes „Organ2/ASLSP“ wird insgesamt 693 Jahre dauern.

Richard oder Johann Strauss, ist da ein Unterschied?

So geistreich-witzig der Abend ist und so schräg oft die Töne: Man sollte nie vergessen, welcher Meisterschaft es bedarf, absichtlich so skurril spielen zu können, wie es in jener gezeigten Probe nach einem langen und alkoholseligen Abend geschieht, wo drei Musiker die Noten dreier verschiedener Komponisten vor sich haben und jeder für sich drauflos spielt. Richard oder Johann Strauss, ist da ein Unterschied? Und welcher Vorbereitung es bedarf, ein Musikkabarett auf die Beine zu stellen, das keine Sekunde langweilig und jeden Moment aufs Neue überraschend ist! Da wird „Porgy and Bess“ rhapsodiert, und die Rache jenes armen Trompeters, dem attraktive Dirigenten stets die Frauen ausspannen, ist für die Ohren eine fürchterliche. Wobei der Musiker in dieser Szene, welcher der Triumphmarsch aus Verdis „Aida“ zugrunde liegt, mangels Trompete auch noch durch eine Geige ersetzt wird.

Am Ende bleibt ein großes musikalisches Rätsel: Was hat es eigentlich mit dem Schiff des Fliegenden Holländers auf sich? Leitner arbeitet sich durch alle Decks und Gänge des Segelschiffes bis auf den Grund der Frage. Und dort tropft es. Wagner war einfach nicht ganz dicht, findet sie. Stürmischer, nicht enden wollender Applaus.

