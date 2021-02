So schlägt sich das Ehepaar aus Wullenstetten beim TV-Quiz mit Pilawa

vor 16 Min.

Daniel und Ronja Wildfang nehmen am Quiz mit Jörg Pilawa teil. Ausgestrahlt wird der zweite Teil der Senden am Donnerstag, 5. Februar, um 16.10 Uhr in der ARD.

Plus Ronja und Daniel Wildfang aus Wullenstetten spielen im TV-Quiz mit Jörg Pilawa. Nicht immer waren sie sich einig. So weit sind sie am Mittwoch gekommen.

Von Carolin Lindner

Äußerlich gelassen betreten Ronja und Daniel Wildfang das Studio in Hamburg, in dem das Quiz mit Jörg Pilawa aufgezeichnet wird. Doch innerlich, so versichern es die beiden mehrfach, sind sie sehr aufgeregt. Das Ehepaar aus Wullenstetten, das seit zehn Jahren verheiratet ist und fünf Kinder hat (wir berichteten in einem Porträt über die Familie), ist am Mittwoch in der ARD auf den Ratestühlen zu sehen gewesen. Die Sendung war aus, bevor die beiden ausgeschieden waren, freiwillig aufgehört hatten - oder die Obergrenze von 50.000 Euro erreicht hatten. Bislang haben sie sich gut geschlagen, waren sich aber auch nicht immer einig. Und die Zuschauer haben einiges aus dem Alltag der beiden mit ihren fünf Kindern erfahren.

Gleich zu Beginn kündigt Moderator Jörg Pilawa das junge Ehepaar als Besonderheit an, nämlich wegen ihrer fünf Kinder. Der Durchschnitt in Deutschland liege schließlich zwischen 1,4 und 1,5 Kindern. Auf die Frage, ob die beiden immer schon so viel Nachwuchs wollten, antworteten sie zustimmend. "Ist die Kinderplanung nun abschlossen?", fragte Pilawa dann. Auch da kam ein Nicken von beiden. "Ja, ich glaube schon. Wir haben das zwar schon früher gesagt, aber es fühlt sich jetzt endgültig an", sagte Ronja Wildfang. Und setzte hinzu: "Jetzt ist auch richtig viel Arbeit da."

TV-Quiz bei Pilawa: 5000 Euro hat das Paar aus Wullenstetten sicher

Als Einstieg ins Quiz stellt Pilawa jedem Rate-Paar eine Wunschfrage. Mit dieser richtig beantworteten Frage wird ein Wunsch erfüllt, das Ehepaar aus Wullenstetten hatte dazu auf seiner Liste passende Aufsätze für die heimische Nudelmaschine stehen. Und so viel ist sicher: Die Aufsätze sind schon mal gewonnen. Wie viel Geld für die beiden am Ende rausspringt, ist dagegen noch unklar. Denn nach 15.000 Euro war erst mal Schluss, da das Ende der Sendung ihnen dazwischenkam. Ihre Sicherheitsstufe hatten sie bei 5000 Euro eingeloggt - mit diesem Geld dürfen sie auf jeden Fall rechnen, selbst wenn sie bei einer falschen Antwort ausscheiden. Möglicherweise hören sie aber in der kommenden Sendung am Donnerstag, 5. Februar, auch auf und nehmen 15.000 Euro mit nach Hause.

Keine Probleme hatten die Wildfangs bei zwei Fragen zum Thema Kinder. Wie heißt ein beliebtes Kinderspiel? Klar, Gummitwist. Klar war auch schnell, dass es bei den Kindern aus Bullerbü von Astrid Lindgren einen Nord-, Mittel- und Südhof gibt. Erste Schwierigkeiten kamen bei einer recht früh gestellten Fußballfrage auf: Wer ist deutscher Rekord-Nationalspieler mit 150 Einsätzen? Zur Auswahl standen vier Namen: Markus, Lukas, Johannes, Matthäus.

TV-Show: Mit Fußball können die Wildfangs nichts anfangen

Doch mit Fußball, so sagten es beide unisono, könnten sie so gar nichts anfangen. Daniel Wildfang hatte sofort Lukas Podolski im Kopf, auch Ehefrau Ronja dachte an Poldi. Hier kam etwas Nachhilfe von Moderator Jörg Pilawa, indem er darauf hinwies, dass die Antwortmöglichkeiten Nachnamen darstellten. Mit Lothar Matthäus loggte Daniel Wildfang am Ende die richtige Antwort ein, seine Frau ging mit. Und Pilawa lernte auch dazu: "Viele denken ja immer, in Deutschland muss sich jeder für Fußball interessieren. Doch dann passt ihr ja gut zusammen, ihr mögt kein Fußball, dafür wolltet ihr beide viele Kinder." Und er beruhigte das Wullenstetter Paar damit, dass dies die einzige Fußballfrage gewesen sei.

Daniel Wildfang ist gelernter Dachdecker und arbeitet mittlerweile als technischer Leiter in der IT-Branche. Somit konnte er eine Werkzeug-Frage beantworten. Einen kleinen Zwist gab es dagegen bei einer medizinischen Frage. Ronja Wildfang hat eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten absolviert und arbeitet als freiberufliche Geburtsbegleiterin. Bei einer Muskelfrage war sie erst unsicher, entschied sich aber dann doch für eine Antwort. Doch ihrem Mann kam die Antwort komisch vor, er tauschte die Frage - das einzige Tausch-Veto, das es im Spiel gibt. Ronja Wildfang konnte zwar die Tausch-Frage locker beantworten (3000 Euro), war aber dennoch etwas unzufrieden mit ihrem Gatten. Bis 15.000 Euro kamen die beiden weiterhin gut durch - wie es weitergeht, wird am Donnerstag gezeigt, wieder um 16.10 Uhr im Ersten.

