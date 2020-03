vor 54 Min.

So sicher ist die Region

Die Polizei zeigt Präsenz – ein Grund dafür, warum die Zahl der Straftaten in der Region erneut gesunken ist. Doch viele Taten spielen sich nicht in der Öffentlichkeit ab – sondern beispielsweise im Netz.

Die Fallzahlen sind erneut gesunken. Worauf die Polizei das zurückführt – und was weiter Sorgen bereitet

Von Rebekka Jakob

Zumindest den Zahlen zufolge wird die Region immer sicherer: Erneut ist die Zahl der Straftaten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West deutlich gesunken. 38 771 Straftaten bedeuten den niedrigsten Wert seit der Gründung des Polizeipräsidiums, 8,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Allerdings ist der Rückgang regional unterschiedlich verteilt: Während im Landkreis Neu-Ulm die Fallzahlen um 4,2 Prozent gesunken sind, die Stadt Neu-Ulm sogar 7,27 Prozent Rückgang der Straftaten aufweist, ist im Kreis Günzburg die Zahl der Straftaten mit 5046 praktisch gleich geblieben gegenüber dem Vorjahr. Im Unterallgäu wurden mit 4535 Taten sogar 2,7 Prozent mehr als im Vorjahr registriert. Gleichzeitig liegt die Aufklärungsquote auf einem Rekordwert: Mit 72,2 Prozent wurden in der Region noch nie zuvor mehr Straftaten aufgeklärt. Das liege an der professionellen Ermittlungsarbeit der Polizeibeamten, so Polizeipräsident Werner Strößner. Aber auch die steigende Anzahl von Hinweisen aus der Bevölkerung sei dafür mit ausschlaggebend. Strößner zeigte gemeinsam mit Kriminaldirektor Michael Haber beim Pressegespräch zur Kriminalstatistik für das Jahr 2019, wo die Fallzahlen besonders deutlich gesunken sind – und wo der Anstieg den Ermittlern besonders Sorge bereitet.

Vier Jahre in Folge ist die Anzahl der Delikte in diesem Bereich stetig angestiegen. 2019 gab es einen Rückgang um 10,4 Prozent. Zusammengefasst werden hier unter anderem Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Raub sowie schwere und gefährliche Körperverletzung. Alkohol spiele dabei weiter eine große Rolle: „Jeder dritte Gewalttäter war alkoholisiert“, so Haber. Die Aufklärungsquote in diesem Gebiet ist allerdings hoch: Vier von fünf Gewaltdelikte konnten im vergangenen Jahr aufgeklärt werden – auch, weil es oft schon vor der Tat eine Beziehung zwischen Täter und Opfer gab.

Anders verhält es sich mit der Straßenkriminalität. Hier kennen sich Opfer und Täter in der Regel nicht – deswegen liegt hier die Aufklärungsquote deutlich unter dem Durchschnitt. Schaut man sich die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre an, sind die Fallzahlen um 24 Prozent gesunken. Haber folgert daraus: „Das Risiko, Opfer einer Straftat in der Öffentlichkeit zu werden, ist statistisch gesehen im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West besonders gering.“

Deutlich häufiger dagegen werden Menschen in der Region Opfer von Kriminalität im Netz. 1005 Fälle im vergangenen Jahr bedeuten einen Anstieg um 18,1 Prozent. Doch das dürfte nur die Spitze des Eisbergs sein, ist sich Kriminaldirektor Haber sicher. „Viele Straftaten im Internet, die ihren Ursprung im Ausland haben, werden in dieser Statistik gar nicht erfasst – zumindest noch nicht.“

Internet und Social Media spielen auch bei den Sexualdelikten immer häufiger eine Rolle. Insgesamt sind die Zahlen, vor allem bei den angezeigten Vergewaltigungen und Missbrauchsfällen, zurückgegangen – ein Minus von 12,4 Prozent. „Deutlich zunehmend ist allerdings die Verbreitung von pornografischen Schriften“, erklärt Haber. Mit 162 Fällen verzeichnet die Polizei hier einen Anstieg um 36, 1 Prozent. Jeder zweite Verdächtige sei dabei ein Kind oder Jugendlicher – oft fehle dieser Altersgruppe Unrechtsbewusstsein und Wissen. Denn schon das unaufgeforderte Zusenden von pornografischem Material – zum Beispiel in Messenger-Gruppen – ist strafbar. Erst Mitte dieser Woche hatte die Polizei in den Kreisen Neu-Ulm und Günzburg mehrere Objekte durchsucht. Auch hier war offenbar per Messenger Kinder- und Jugendpornografisches Material ausgetauscht worden.

Mit 273 Fällen ist die Zahl der Wohnungseinbrüche erneut gegenüber dem Vorjahreswert gesunken. Polizeipräsident Werner Strößner führt das besonders auf die Maßnahmen zurück, welche die Polizei nach dem 2015 erreichten Spitzenwert von mehr als 500 Einbrüchen ergriffen hatte. „Wir haben reagiert mit verstärkten Präventionsmaßnahmen und der Bildung von Sonderkommissionen. Die Zahlen zeigen uns, dass der Weg richtig war.“ Mit 239 Präventionsveranstaltungen im gesamten Präsidiumsbereich seien 2250 Menschen erreicht worden. Und viele Hausbesitzer haben offenbar die Tipps der Polizei, ihr Haus sicherer zu machen, umgesetzt: „In 44,3 Prozent der Fälle ist es beim Einbruchsversuch geblieben“, so Strößner. Entweder, weil die Täter zu unerfahren waren oder gestört wurden – oder aber, weil die Bewohner die richtigen Kniffe angewandt haben, um die unliebsamen Besucher abzuschrecken.

Bei aller Freude über sinkende Fallzahlen gibt es einen Bereich, der dem Polizeipräsidenten und seinen Kollegen nach wie vor Kopfzerbrechen bereitet: Anrufe von falschen Polizeibeamten, Enkeltrickbetrug oder betrügerische Gewinnversprechen treten nach wie vor vermehrt auf. 2019 registrierte die Polizei in Süd-West-Schwaben 1950 Fälle, sieben Mal waren die Täter mit ihrer Masche erfolgreich und erbeuteten insgesamt 339800 Euro. Allein in diesem Jahr waren es bereits 364 Fälle, und auch 2020 war bereits einer der Täter erfolgreich und ergaunerte Geld. Es sei absolut notwendig, weiter intensiv auf das Thema aufmerksam zu machen, so Strößner.

