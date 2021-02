18:24 Uhr

So viel weniger Menschen besuchten 2020 das Ulmer Münster wegen Corona

Plus Das Münster mit seinem höchsten Kirchturm der Welt gilt als das Touri-Ziel schlechthin in Ulm. Corona ließ die Besucher-Zahlen in 2020 drastisch sinken.

Während der Corona-Pandemie hat sich die Zahl der Besucher im Ulmer Münster 2020 halbiert. So haben sich im vergangenen Jahr rund 500.000 Menschen das Gebäude mit dem höchsten Kirchturm der Welt angesehen, wie eine Sprecherin des Besucherbetriebs des Ulmer Münsters am Dienstag in Ulm bekanntgab. 2019 hatten noch etwas mehr als eine Million Menschen das Kirchengebäude besichtigt.

Den stärksten Besucherrückgang verzeichnete das Ulmer Münster demnach über die Advents- und Weihnachtszeit. Zwischen dem 1. Dezember 2020 und dem 6. Januar seien rund 110.000 Menschen weniger im Münster zu Besuch gewesen als noch im Vorjahreszeitraum. Dabei entfielen allein auf die Adventswochenenden zirka 48.000 Gäste weniger. Hier hätten sich die Absage des Weihnachtsmarktes in Ulm und die Ausgangsbeschränkungen durch den Lockdown wohl am stärksten bemerkbar gemacht, so die Sprecherin.

Nach einem starken Start im Januar/Februar hätten die Absage von Gottesdiensten und allen Großveranstaltungen in Ulm, sowie das Ausbleiben des internationalen Tourismus für eine starke Abnahme der Besucherfrequenz gesorgt. Der Führungsbetrieb am Münster musste in 2020 komplett ausgesetzt werden. Der Shop in der Südpforte der Kirche war für insgesamt knapp sieben Wochen geschlossen. Für Besucher, die das Münster zum Gebet aufsuchen wollten, blieb die Kirche aufgrund eines Hygienekonzepts ganzjährig geöffnet.

Im Durchschnitt strömten 2020 über 1370 Menschen täglich in die Kirche (Vorjahr: 2900). Verlässlich erfasst werden im Ulmer Münster alle vier für die Besucher geöffneten Seitenportale, sowie das Hauptportal, das für Gottesdienste und Veranstaltungen geöffnet wird.

Nur 14 Prozent der Besucher besteigen den Kirchturm des Ulmer Münsters

Auch für den welthöchsten Kirchturm wurden 2020 entsprechende Rückgänge der Besucherzahlen verzeichnet. Insgesamt bestiegen 71.694 Menschen den Westturm. Dies entspricht einer Quote von über 14 Prozent der Gesamtbesucher der Kirche.

Im Vergleich zum Jahr 2019 ergab sich hier ein Rückgang um circa 83.000 Turmbesteigern. Der Münsterturm musste aufgrund der beiden Lockdowns im vergangenen Jahr für insgesamt 16 Wochen geschlossen werden. (AZ/dpa)

