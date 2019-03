vor 8 Min.

So viele Gäste wie noch nie auf der Alb

Woher die meisten ausländischen Touristen kommen

Die Tourismuszahlen für das Jahr 2018 bestätigen den positiven Trend. Zum dritten Mal in Folge liegt das Wachstum der Übernachtungszahlen für die Schwäbische Alb über dem Durchschnitt des Landes Baden-Württemberg.

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Alb nach Angaben eines Sprechers rund 5,8 Millionen Übernachtungen. Das sind 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Für Baden-Württemberg steht ein Wachstum von 3,6 Prozent zu Buche. Auch für Gäste aus dem Ausland wird die Alb als Reiseziel immer attraktiver. Mehr als 973000 Übernachtungen von Touristen aus anderen Ländern und ein Wachstum von 5,4 Prozent (Landesdurchschnitt: 3,9 Prozent) sprechen für ein ansteigendes internationales Interesse. Die wichtigsten Herkunftsländer bleiben die Schweiz und die Niederlande.

Der Geschäftsführer des Schwäbische Alb Tourismus, Louis Schumann, zeigt sich zufrieden mit den neuesten Zahlen: „Die Schwäbische Alb hat sich über die Jahre zu einem Motor des Tourismus in Baden-Württemberg entwickelt.“ Die Erfolgsfaktoren seien vielschichtig. Exemplarisch nennt er das Budget, das durch mehr gemeinsame Projekte in den vergangenen vier Jahren um 500000 Euro erheblich gestiegen ist. Die Landkreise und Kommunen hätten massiv in die touristische Infrastruktur investiert, zum Beispiel in Wander- und Radwege sowie Museen. Auch Unternehmen engagierten sich immer stärker für den Tourismus auf der Alb.

Ab dem heutigen Mittwoch bis Sonntag, 10. März, ist die Schwäbische Alb wieder auf der weltgrößten Tourismus-Fachmesse, der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin vertreten. (az)

