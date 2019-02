26.02.2019

So vielfältig kann Blasmusik sein

Die Trachtenkapelle Nersingen zeigt in der Gemeindehalle ihr Können. Langjährige Mitglieder werden geehrt

Von Iris Goefsky

Auch in diesem Jahr war das Jahreskonzert der Nersinger Trachtenkapelle in der Gemeindehalle vom ersten Ton an bis zum großen Finale ein musikalisches Highlight. Den Auftakt machten das Kinderorchester und die Jugendkapelle der Musikkapellen Nersingen-Fahlheim mit der Dirigentin Tanja Gerbling – und der Nachwuchs zog die Nersinger Musikfreunde sofort in ihren Bann.

Die zehn kleinsten Musiker des Kinderorchesters überzeugten mit vier Titeln von Jacob de Haan und vor allem das Stück „Sunny Samba“ animierte das Publikum zum Mitwippen. Die 30 Musiker und Musikerinnen der Jugendkapelle eröffnete ihren Konzertteil mit „Yorkshire Ballad“, eines der beliebtesten Werke des Komponisten James Barnes. Danach wurden die Besucher in die galaktische Welt von Star Trek entführt und am Ende gab es den Soundtrack „Highlights from Guardians of the Galaxy“ mit vielen Ohrwürmern der Marvel Comics.

Die Trachtenkapelle übernahm unter Leitung von Dirigent Rupert Flitsch den zweiten Teil des Konzertabends. Mit dem klangvollen Eröffnungswerk „Fanfare For a New Horizon“ bewiesen die Musiker wieder einmal, wie vielfältig Blasmusik sein kann, mit der Pop-Ballade „My Dream“ zeigte die Solistin Katharina Wirth am Flügelhorn das hohe Niveau der Kapelle. Bei dem Stück „Terra di Montagne“ wurde das Publikum auf eine Reise in die Tiroler Berge mitgenommen und um die Vielfalt der Trachtenkapelle zu zeigen, bekamen die Besucher auch ein Medley der 80er-Jahre zu hören, bei dem natürlich der bekannte „Skandal im Sperrbezirk“ nicht fehlte.

Ein weiterer Höhepunkt war die Ehrung einiger Musiker für langjähriges aktives Musizieren: Seit zehn Jahren spielen Adrian Walenta und Lena Tuncer mit, seit 15 Jahren Renate Bonz, seit 25 Jahren Anja Küfer und Rudolf Berkmüller ist bereits seit 50 Jahren Teil der Blaskapelle. Er kann zudem auf insgesamt 32 Jahre Arbeit im Vorstand zurückblicken und ist für die Nersinger Musiker der unverzichtbare Mann, der da ist, wenn er gebraucht wird.

