So war der Ferienspaß in Roggenburg

Plus 30 Kinder nehmen beim Ferienspaß im Roggenburger Bildungszentrum teil. Was sie dort erlebt haben.

Von Angela Häusler

Eine kunterbunte letzte Ferienwoche haben 30 Kinder beim Ferienspaß im Roggenburger Bildungszentrum verbracht. Drinnen und draußen widmen sie sich spielerisch den vier Elementen: Erde, Wasser, Luft und Feuer.

„Das Boot zu bauen hat mir bis jetzt am besten gefallen“, berichtete Teilnehmer Anton, der mit zwei Mitstreitern unter Anleitung von Umweltreferentin Dörte Fischer aus selbst gesammelten Ästen und Blättern ein Segelboot fabriziert hatte. Das Gefährt wurde natürlich zu Wasser gelassen – im Roggenburger Weiher. Basteln, aber auch den Klang von Wasser für ein Quiz aufnehmen, gehörte zu den Beschäftigungen der Kinder beim Thema Wasser.

In drei Gruppen bearbeiteten die Teilnehmer verschiedene Stationen

Im Bildungszentrum ging es um die Luft – dort konstruierten die Buben und Mädchen ein Windspiel aus Holzperlen und Ästen und mischten Seifenblasenlauge aus Spülmittel, Wasser und Guarkernmehl. Damit ließen sich zur Begeisterung aller Riesenblasen durch die Lüfte schicken. Auch ein gemeinsames Lagerfeuer wartete auf die Kinder.

In drei Gruppen waren die Teilnehmer aufgeteilt, die die verschiedenen Stationen nach und nach besuchten. Wegen der Pandemie-Vorschriften hatten die Betreuerinnen das Ferienprogramm diesmal umgestaltet: Boten sie in den Jahren zuvor mehrere Tagesprogramme an, konnten Eltern ihre Kinder diesmal für eine komplette Woche anmelden. „Wir wollten die Eltern ein bisschen entlasten, die ja heuer wegen Corona stark beansprucht sind“, sagte Pädagogin Karin Bertele über die Änderungen.

Als Erinnerung gab es Tagebücher zum Ausfüllen und Bemalen

Jeweils zwei Betreuerinnen kümmerten sich um zehn Kinder und beschäftigten sie mit einem vielseitigen Programm. Dazu gehörte die Herstellung von sogenanntem Pflanzpapier, das die Kinder aus zermahlenen Eierkartons und Krepp-Papier formten. Dieses wurde noch im feuchten Zustand mit einer Blumensamenmischung bestückt. So kann man es später wie ein Saatband in die Erde setzen.

„Es ist toll, wie sich die Kinder trotz der ganzen Regeln auf alles einlassen“, sagte Beate Glöggler, die sich kindgerechte Aktionen zum Thema Erde ausgedacht hatte. Auch ein selbst gebauter Barfuß-Pfad ist dabei entstanden. Und zur Erinnerung an den besonderen Ferienspaß dieses Jahr waren für die Kinder kleine Tagebücher zum Ausfüllen und Bemalen vorbereitet.

