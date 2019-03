vor 52 Min.

So war die Genussmesse "Brobiera" in Neu-Ulm

Neugierige kommen bei der Genussmesse „Brobiera“ im Passigatti-Werk III in Neu-Ulm auf ihre Kosten – auch wenn der Name manchmal zu viel verspricht.

Von Dagmar Hub

Robert Neumaier fackelt nicht lang, er reicht den Neugierigen an seinem Stand kurz entschlossen Becher mit Starkbier. „Brobiera“, sagt er. „Neun Prozent!“ Und damit das Bier am Mittag die Besucher der Genussmesse „Brobiera“ im Passigatti-Werk III in der Neu-Ulmer Baumgartenstraße nicht zu sehr von den Beinen hebt, gibt es gleich Schälchen mit Gulasch und Spätzle dazu. Die dunkle Gulaschsoße ist mit Weißbier gewürzt: Anderes Bier würde die Soße bitter machen, verrät Neumaier, der in Attenhofen das Gasthaus „Hirsch“ betreibt. Vor allem schwäbisch und traditionell-handgemacht ging es bei der Genussmesse zu. Manufakturen sind die Zukunft, davon ist Messe-Chef Frank Steinle überzeugt. Er besitzt die wahrscheinlich kleinste Destillerie Deutschlands, in der er unter anderem „Bayerisch Gin“ und „Ulmer Gin“ brennt.

Kosten durften die neugierigen Besucher trotz des Namens der Messe nicht an allen Ständen. Dort, wo es möglich war, lohnten sich die Probe-Happen und - Schlucke. Etliche der Manufakturen, die sich am Wochenende in Neu-Ulm präsentierten, boten Gebrautes und Gebranntes – vom Bier über Johannisbeer-Perlwein bis zum Obstbrand. Wie vielfältig aber beispielsweise die Schwarze Johannisbeere, auch Cassis genannt, sein kann, das beweist die Cassis-Manufaktur Danner aus Brackenheim-Stockheim im Landkreis Heilbronn: Aufstrich aufs Brot, aber sicher – gern auch gemischt mit anderen Früchten. Das alleine aber wäre dem sauren Früchtchen nicht Genüge getan, findet Heiko Danner. Denn die Schwarze Johannisbeere kann viel mehr: Sie kann als Süßigkeit ganz in Rosa daherkommen, kann als köstlicher Balsam-Essig oder in Meerrettich ein Hochgenuss sein – und gibt sogar Hautcreme einen aromatischen Duft.

Rosafarben ist auch die Focaccia vom Neu-Ulmer „The Kitchen“, die zum Probieren einlädt und hervorragend schmeckt, wenn man sich über die mit Roter Bete entstandene Farbe mutig hinweggesetzt hat. Und ein bisschen Mut braucht es auch am Stand des Vöhringer Brauhauses Lepple: Andra Lepple hat Saure Nierle, Saure Leber und Saure Kutteln dabei. „Männer probieren die Innereien sehr gern“, erzählt sie. Für die Frauen hat sie Salat und auch in feine Streifen geschnittenen Wurstsalat vorbereitet – weil nicht jede die Courage aufbringt, das Traditionsgericht Kutteln zu essen, die aus fein geschnittenem Wiederkäuer-Magen entstehen.

Aber auch Nicht-Kulinarisches, in kleinen Manufakturen Hergestelltes gab es zu entdecken: Socken aus Alpaka-Wolle und Alpaka-Dünger vom Lindenhof beispielsweise, der sogar zwei seiner Tiere zur Genussmesse gefahren hatte. Die beiden Alpakas brachten im Freien vor allem Besucherinnen-Herzen zum Schmelzen, während ein Mann in der Halle den Messebesuchern eine Frau ganz besonders nahe brachte: Christian Hübner aus Burgrieden im Kreis Biberach erzählt gern von seiner Oma Hildegard, und wie sie in seiner Kindheit Ketchup selbst machte. Den bringt er nun neu aufgelegt unter die Genießer: in einer orangenen, fruchtigen, und in einer roten, würzigen Variante. Was auf jeden Fall in den Ketchup muss, der sich als Grillbegleiter wie als Würzsoße für Gemüse eignet, erzählt Hübner: Zwetschgen. Die schaffen nämlich die Bindung der Soße. Und weil Oma Hildegard diesen ganz besonderen Ketchup erfand, setzt ihr der Enkel ein Denkmal: „Wilde Hilde“ heißt die würzig-scharfe Soße.

