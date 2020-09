vor 16 Min.

So will das Unternehmen Bader aus Senden neu durchstarten

Plus Die Bader Gruppe trennt sich unter ihrer neuen Führung von ihrer Keimzelle Senden. Übrig bleiben fünf Standorte, von denen einer ganz besonders profitieren könnte.

Von Ronald Hinzpeter

Noch wird zumindest in einem Teil der Hallen der Bader-Gruppe in Senden gearbeitet. Doch es herrscht auch ein wenig Endzeitstimmung, denn diese Keimzelle des 1952 gegründeten Unternehmens wird aufgegeben. An manchen Maschinen hängen Zettel mit ihrem künftigen Standort – etwa in Babenhausen.

Bader kann in Senden nicht profitabel arbeiten

Die neuen Eigentümer vertreten die Ansicht, in Senden lasse sich nicht profitabel produzieren. Deshalb wird die rund 12000 Quadratmeter umfassende, verwinkelte Immobilie an der Robert-Bosch-Straße im Wesentlichen verkauft. Doch der weitaus größte Teil des Unternehmens hat wieder eine Chance auf eine gute Zukunft bekommen: Seit Anfang September gehört Bader mit seinen fünf verbliebenen Standorten der Münchner G.F.E.P. GmbH. Dahinter steht eine Gruppe von Unternehmerfamilien, die langfristig in aussichtsreiche Mittelständler investieren. Allerdings sei es etwas ungewöhnlich, dass sie in ein Unternehmen investieren, das in die Insolvenz gehen musste, wie die Sendener Bader Gruppe. Das sagte das neue Führungsduo am Freitag vor der Presse. An der Spitze von Bader stehen jetzt Bernhard Böttigheimer, ein gelernter Maschinenbauingenieur und Vertriebsspezialist, sowie der Diplomkaufmann Roland Winkler, der für die Finanzen zuständig ist. Als weitere Führungskräfte wurden Tobias Höhnlein, der Leiter des Babenhauser Standortes, und Holger Knobloch berufen, welcher der Niederlassung Wachau bei Dresden vorsteht.

Wie Bernhard Böttigheimer erklärte, will die Bader Gruppe mit nunmehr noch 700 Beschäftigten durchstarten. Der Restrukturierungsprozess sei abgeschlossen. Er hatte 300 Menschen den Job gekostet. Aus Senden werden 20 Mitarbeiter in die neue Holding übernommen, die ihren Sitz im Raum Ulm/Neu-Ulm bekommt. Sie bildet das Dach über den fünf Standorten, die sehr selbstständig und nahe am Kunden arbeiten sollen. Dazu gehören Babenhausen, wohin 20 Mitarbeiter aus Senden verlagert werden, Wachau in Sachsen, Grevesmühlen im nordwestlichen Mecklenburg, Tirgu-Mures in Rumänien und Pecs in Ungarn – die „Perle des Unternehmens“, wie Böttigheimer sagt.

Bader stärkt Standort in Babenhausen

Die Aufgaben des Sendener Werks werden auf die anderen Standorte verteilt, nicht zuletzt auf Babenhausen, das als kleine, aber feine Niederlassung gilt. Dorthin wandert etwa die profitable Behälterfertigung für den Großkunden Liebherr. Auch wenn dieser Standort im Unterallgäu nicht unbedingt verkehrsgünstig liegt, so ist er doch nach den Worten von Winkler für die Bader Gruppe sehr wichtig. Entscheidend sei die Fähigkeit der Mitarbeiter, dort sei sehr viel handwerkliches Können und Erfahrungswissen vorhanden. Winkler gibt sich zuversichtlich, dass Babenhausen durch die Verlagerung von Teilen der Sendener Produktion profitieren werde. Allerdings müsse dort noch investiert werden, das brauche noch ein wenig Zeit, so Böttigheimer.

Bader peilt 60 Millionen Umsatz im nächsten Jahr an

Auf Können und Erfahrung legt das Unternehmen sehr viel Wert, denn es will sich noch stärker als Spezialist profilieren. Bader fertigt keine einfach Massen-Fertiggehäuse, wie das jeder normale Metall verarbeitende Betrieb könnte, sondern Blechverkleidungen für hochkomplexe Maschinen, die ein anspruchsvolles Design benötigen. Bader umhüllt nicht nur Werkzeugmaschinen, sondern auch solche für Lebensmittel, Verpackungen, Holzverarbeitung, für Kunststoff/Gummi oder Papier. In diesem hoch spezialisierten Segment seien nur noch wenige Wettbewerber übrig, sagt Böttigheimer. Deshalb sieht die Bader-Doppelspitze sehr gute Chancen, sich nicht nur auf dem Markt zu behaupten, wie das für das kommende Jahr angepeilt ist, sondern auch zu wachsen. Für 2021 peilt Bader einen Umsatz von 60 Millionen Euro an. Das ist ein gutes Stück niedriger als die 80 Millionen aus dem Geschäftsjahr 2017/18. Doch danach ging es bergab wegen wechselnder Gesellschafter und zu ehrgeizigen Wachstumsplänen, die mit massiven Investitionen verbunden waren. Doch bereits damals habe sich im Maschinenbau eine Abschwächung der Konjunktur abgezeichnet, sagt Böttigheimer. 2019 geriet das Unternehmen in Schieflage und musste Insolvenz anmelden. Doch offenbar haben Kunden und Lieferanten Bader die Treue gehalten, weshalb das Unternehmen weitermachen kann. Nur in Senden geht nichts mehr. Das sei zuletzt der defizitärste Standort gewesen.

