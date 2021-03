vor 46 Min.

So will der Landkreis Neu-Ulm endlich beim Impfen vorankommen

Plus Mittlerweile steht genug Impfstoff zur Verfügung, deshalb kann nächste Woche das dritte Zentrum des Landkreises Neu-Ulm in der Illertalklinik eröffnet werden.

Von Ronald Hinzpeter

Geschimpft wurde schon viel über den holprigen Start der Anti-Corona-Impfungen, auch im Landkreis Neu-Ulm. Doch wenn die Menschen dann ihre Spritze bekommen haben, ist die Dankbarkeit offenbar groß - und sie könnte noch größer werden, denn der Kreis fährt jetzt seine Kapazitäten bei der Immunisierung hoch. Dazu trägt auch das dritte Impfzentrum in Illertissen bei, das in der kommenden Woche in Betrieb geht. Allerdings gilt es da immer noch eine kleine Hürde zu nehmen.

Freundliche Gedichte bekommen Politiker eher selten zugeschickt, doch die Corona-Krise verändert halt manches. Und so flattern Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU) mittlerweile gereimte Dankesbotschaften auf den Schreibtisch, ebenso lobende Zuschriften. Auch die Teams in den Impfzentren sehen sich dankbaren Menschen gegenüber, die nicht nur mit Worten loben, sondern dem Personal auch kleine Geschenke zukommen lassen.

Täglich gebe es positive Rückmeldungen, sagt Dr. Peter Czermak, der ärztliche Leiter der drei Impfzentren im Kreis. Auch Landrat Thorsten Freudenberger sprach bei einer Zwischenbilanz zur Impfkampagne im Landkreis von einer "hohen Dankbarkeit". Die könnte in den nächsten Wochen noch etwas größer werden, denn dann sollen deutlich mehr Menschen die Präparate von Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca verabreicht bekommen, verspricht der Landrat.

Corona: Impfzentrum in Illertissen macht nächste Woche auf

Bisher erhalten im Schnitt 300 Menschen in den Zentren Weißenhorn und Neu-Ulm ihre Vakzine. Ab April sollen es an allen drei Standorten zusammen etwa 1500 pro Tag sein. Am meisten schafft nach wie vor Weißenhorn, das künftig 800 Spritzen täglich verabreichen könnte. In Neu-Ulm werden es nach einer Umbaupause etwa 400 sein - und genauso viele kommen in Illertissen hinzu. Zwar ist schon länger geplant, die Immunisierungsstation im Erdgeschoss der Illertalklinik in Betrieb zu nehmen, doch das hatte sich bisher nicht gelohnt, erklärt Ernst Peter Keller, der Verwaltungsleiter der drei Zentren. Es fehlte schlicht an Impfstoff.

Davon steht nun offenbar genügend zur Verfügung. Ursprünglich war geplant, mit Illertissen am 9. März zu starten, doch den Termin kann das Landratsamt so noch nicht endgültig bestätigen - es fehlt noch an technischer Ausrüstung, um die Daten zu verarbeiten. Der Markt für solches IT-Gerät sei derzeit leergefegt, bedauert Keller. Ansonsten seien die Voraussetzungen in der Illertalklinik geradezu ideal. Bisher laufen die beiden bestehenden Zentren im Sechs-Stunden-Betrieb. Das wird sich ändern. Künftig werden die Öffnungszeiten bei allen Einrichtungen auf zehn bis zwölf Stunden erweitert.

Auf der anderen Seite der Donau, auf dem Messegelände von Ulm, kommen jeden Tag deutlich mehr Menschen dran als im Kreis Neu-Ulm, doch das liegt nach Darstellung von Freudenberger an einem gänzlich anderen Konzept in Baden-Württemberg. Dort sei alles deutlich zentraler organisiert. Ulm sei eben für ein halbes Dutzend Landkreise zuständig, von der Alb bis zum Bodensee. Der Landkreis Neu-Ulm habe sich für ein dezentrales Konzept entschieden, um näher bei den Menschen zu sein, die dann eben nicht so weit fahren müssen.

Bei den Zweitimpfungen ist der Landkreis Neu-Ulm gut unterwegs

Bisher wurden im Landkreis 15.184 Dosen auf Spritzen gezogen und verabreicht, davon waren 9143 Erst- und 6041 Zweitimpfungen. Damit steht Neu-Ulm zumindest mit einer Quote von 3,45 Prozent bei den Zweitimpfungen, also der vollständigen Immunisierung, vergleichsweise gut da in Deutschland. Bundesweit liegt der Prozentsatz bei 2,66 und bayernweit bei 2,9. Zur Begründung der Zahlen sagte der Landrat, es sei die Strategie des Landkreises gewesen, zuerst die Menschen in den Heimen und Pflegeeinrichtungen vollständig zu immunisieren.

In den nächsten Wochen erscheint das dreiköpfige mobile Impfteam an den 36 Grund- sowie drei Förderschulen und den 90 Kindertageseinrichtungen. Dort gilt es nach den Worten von Schulamtsleiter Ansgar Batzner etwa 1500 bis 2000 Menschen zu impfen. Dazu zählen nicht nur Lehrer, sondern auch Kräfte für die Mittagsbetreuung, Hausmeister und Praktikanten. Auch wer in Baden-Württemberg lebt und in Bayern arbeitet, kann seine Spritze bekommen.

Corona-Impfung: Alte Menschen haben Probleme, einen Termin zu bekommen

Gewaltige Probleme bereitet vielen alten Menschen nach wie vor, überhaupt einen Termin zu bekommen, denn die Vergabe erfolgt in Bayern nur noch über ein zentrales Internetportal des Gesundheitsministeriums. Damit sind viele überfordert, wie Hildegard Mack zu berichten weiß, die Seniorenbeauftragte des Landkreises. Sie habe viele Anrufe von besorgten und verzweifelten Menschen bekommen. Viele besitzen keinen Zugang zum Internet. Und dann gebe es ja auch die völlig alleinstehenden Menschen, die niemanden haben, den sie um Hilfe bitten können. Die einzige Rettung war für sie die Hotline des Landratsamtes. Die hatte die Kreisbehörde nicht offensiv beworben, damit die Mitarbeiter am anderen Ende nicht überrannt werden. Dennoch war sie nach den Worten von Mack für verzweifelte Menschen der letzte Rettungsanker, um doch noch eine Anmeldung zu erhalten.

Als ausgesprochen hilfreich haben sich einige Initiativen erwiesen, die alten Menschen beim Anmelden helfen. Alois Heinrich aus Vöhringen hatte da den Vorreiter gemacht. Der Landrat lobte solche Angebote ausdrücklich als Akt der bürgerschaftlichen Solidarität. Er wünscht sich, dass noch mehr Menschen in dieser Richtung aktiv werden und beispielsweise mal bei ihren betagten Nachbarn klingeln, um zu fragen, ob sie beim Anmelden behilflich sein können.

Info: die Corona-Hotline des Landratsamtes hat die Telefonnummer 0731/70405060

