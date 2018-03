vor 34 Min.

So will die CSU Rentnern helfen

Bei der Kreishauptversammlung der Senioren-Union in Attenhofen spricht Ministerin Melanie Huml über Gesundheitspolitik und stellt die Pläne ihrer Partei vor.

Von Alexander Rupflin

Eigentlich spricht Melanie Huml über Krankheit. Ein ernstes Thema. Aber das Wort „Krankheit“ umschreibt sie lieber, es ist zu negativ behaftet. Für eine Rednerin, die Zuversicht verkaufen möchte, hat ein solches Unwort so viel Charme wie ein kräftiger Hustenanfall. Vorzugsweise gebraucht sie deshalb das Gegenwort Gesundheit. Und wenn sie von „Besonderheiten“ spricht, geht es um Notfälle in Pflegeheimen.

Melanie Huml tritt an diesem Nachmittag als Rednerin bei der Kreishauptversammlung der Senioren-Union Neu-Ulm auf. Dutzende Mitglieder sitzen im Gasthaus „Hirsch“ in Attenhofen und hören der Staatsministerin für Gesundheit und Pflege gespannt zu. Ihr Thema ist die Gesundheitspolitik in Bayern und deren Zukunft. Sie will berichten, was die Landesregierung ändern und reformieren wird, damit es den Menschen im Freistaat noch besser geht – insbesondere den Älteren.

In knapp 60 Minuten fasst Huml die Pläne der CSU in Sachen Gesundheitsversorgung, Pflege und finanzielle Unterstützung zusammen. Da wäre zum einen die Idee zu einem bayrischen Pflegegeld. Denn, so sei Huml eines Tages aufgefallen, für Kinder habe man zwar viele Angebote, wie etwa Kindergeld, „aber für Ältere gibt es da fast nix“. Ein Vergleich, dem das Publikum stumm nickend zustimmt. Und darum überlegt die CSU inzwischen, ob Menschen, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern, in Zukunft nicht monatlich bezuschusst werden sollten. Bei Markus Söder habe dieser Vorschlag gleich für leuchtende Augen gesorgt, versichert Huml. Aber die Staatsministerin für Gesundheit und Pflege hat noch andere Punkte auf ihrer Agenda.

Da wäre zum Beispiel der Ärztemangel auf dem Land. Zwar sei man diesbezüglich ganz gut aufgestellt im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Wer sich umsehe, stelle aber fest: Die meisten Hausärzte sind über 60. Es fehlt am Nachwuchs. Darum gibt es in Bayern die Niederlassungsförderung. Heißt, ein Arzt, der beschließt, seine Praxis in einer Kommune mit weniger als 20000 Einwohnern zu eröffnen, bekommt 60000 Euro Prämie. Und Studenten winken 600 Euro monatlich, wenn sie dazu bereit sind, sich fünf Jahre im ländlichen Raum ausbilden zu lassen und anschließend fünf Jahre dort zu arbeiten.

Und schon ist Huml beim nächsten Thema: die Hebammen. Zwar gebe es von denen genug, nur Geburtshilfe leisten sie nicht mehr, sagte sie. Die Haftpflichtprämien seien zu hoch. Darum habe die CSU inzwischen ein Förderprogramm für Geburtsstationen verabschiedet.

Zuletzt handelt Huml noch den Aspekt Pflege ab: Zum einen möchte sie pflegende Angehörige entlasten – immerhin zwei Drittel der Pflegebedürftigen werden nach wie vor zu Hause betreut. Zum anderen sollen Pflegekräfte weniger Zeit für Papierkram und mehr für Patienten haben. Wenn es nach Huml geht, dokumentiert die Krankenschwester in Zukunft lediglich „Besonderheiten“. Am Ende gibt sie dem Publikum noch rasch einen Gesundheitstipp: „Einfach mal spazieren gehen und überlegen, was man Gutes kochen könnte.“ Für Diskussionen bleibt dann keine Zeit. Huml muss auf den nächsten Termin.

