vor 25 Min.

So will sich der Kunstverein neu ausrichten

Vorstand und Beirat wurden neu gewählt

Bei den turnusgemäßen Vorstandswahlen des Kunstvereins Ulm Ende Mai, wurde Hartmut Dippel erneut einstimmig zum Ersten Vorsitzenden gewählt. Er steht seit 2007 ehrenamtlich an der Spitze des 1887 gegründeten, 700 Mitglieder starken Vereins. Ebenfalls für weitere zwei Jahre bestätigte die Mitgliederversammlung Gerhard Braun als stellvertretenden Vorsitzenden. Für Gerhard Braun beginnt die zweite Wahlperiode. Als Kassiererin nicht mehr angetreten ist Marion Klemp-Höpfner. Die Non-Profit- und Kulturmanagerin führt nach dem Weggang von Ausstellungsleitung Katharina Ritter als Interims-Geschäftsleitung seit April das operative Geschäft des Kunstvereins. Als Kassiererin erhielt Michaela Khobo-Gaule das Votum der Mitgliederversammlung.

Für die kommende Wahlperiode wurde zudem ein neuer Beirat gewählt. Die Mitgliederversammlung bestätigte die Beiratsmitglieder Roland Bartmuß, Leonore Braun-Vogt, Peter Degendorfer, Birgit Hölzel, Vinzent Forstmeier und Thomas Vogel in ihrem Amt. Neu in den Beirat gewählt wurden Christiane Wachsmann und Alfred Bradler. Auf eigenen Wunsch nicht mehr angetreten sind Axel Nething und Franz Spiegel. „Wir freuen uns zusammen mit dem Beirat aktuelle Themen wie künftige Ausrichtung und die personelle Neuordnung anzugehen. Diese können so vielschichtig betrachtet werden, um möglichst sinnvolle und flexible Lösungen für die Herausforderungen der nächsten Jahre zu finden“, sagt Vorsitzender Hartmut Dippel.

Für ihre langjährige Mitarbeit dankte Dippel allen Ausscheidenden und gab einen Ausblick auf kommende Vereinsaufgaben: „Unter Berücksichtigung des sich verändernden Mitglieder- und Besucherverhaltens stellt sich der Kunstverein den künstlerischen, gesellschaftlichen und finanziellen Herausforderungen.“ In den nächsten Monaten werden Vorstand, Beirat und interessierte Mitglieder in Arbeitskreisen an neuen strategischen Zielen arbeiten, die das Profil des Kunstvereins für die Zukunft schärfen. Dazu gehört unter anderem der Ausbau der Serviceangebote für Mitglieder, innovative Ausstellungsideen und die Entwicklung neuer Vermittlungsansätze. (az)

