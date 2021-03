vor 6 Min.

So wird das Magie-Theater in Neu-Ulm von Florian Zimmer aussehen

In diesem Magietheater will Florian Zimmer das gesamte Genre der Magie zeigen. Von den kleinen Illusionen bis zu den großen Illusionen, die es normalerweise nur in Arenen zu sehen gibt.

Plus Der Neu-Ulmer Magier veröffentlichte jetzt neue Details zu seinem aufsehenerregenden Projekt in Neu-Ulm. Auch das Eröffnungsdatum wurde konkretisiert.

Eine neue Visualisierung des geplanten "Florian-Zimmer-Theaters" zeigt nun detailliert, was der Magier gegenüber der Ratiopharm-Arena vorhat. In einem Jahr soll Eröffnung sein. "Hier kommt nichts von der Stange, von der Fassade mit LED-Funkeleffekt bis zu den Sichtachsen der Zuschauer hat der Magier das Magietheater nach seinen eigenen Vorstellungen durchgeplant", sagt Zimmer.

Ein magisches Konzept für Neu-Ulm

Mit einem eigens für und von Florian Zimmer geschaffenen Konzept will das Magietheater "aus der Masse des Kulturangebots herausstechen". Die abendfüllenden Inszenierungen der Zauberkunst sollen sich mit den speziell für den Bau kreierten Theaterproduktionen vom Üblichen des Genres unterscheiden.

Die Frage, welche Art von Magie im Florian Zimmer Theater zu sehen sein werde, beantwortete der Bauherr so: "Ich möchte in meinem Magietheater das gesamte Genre der Magie zeigen. Von den kleinen Illusionen, die stark wirken, weil man hautnah dabei ist, bis zu den großen Illusionen, die es normalerweise nur in Arenen zu sehen gibt."

Hier entsteht das magische Theater von Florian Zimmer in Neu-Ulm. Bild: Zimmer

Zimmer will wie berichtet in seinem "Wohnzimmer" auf den ganz großen Wow-Effekt setzten. So wie bei der Autoausstellung "Detroit-Auto-Show", bei der er im Auftrag von Audi ein Auto aus dem Nichts auf der Bühne auftauchen ließ. Oder als er zum Berblinger Jubiläum vermeintlich in 30 Metern Höhe über die Donau schwebte. "Ulmglaublich" heißt sein geplantes Programm, das allerlei Ulm-Bezüge enthalten soll. Verschwinden werde aber nicht das Ulmer Münster, sondern ein US-amerikanisches Polizeiauto.

Florian Zimmer ist Europameister der Magie

Die Bauarbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Die Eröffnung soll bereits im April kommenden Jahres sein. Die weiteren Planungen gehen bereits in die Details. Mit Firmen aus Ulm und Vöhringen wird etwa gerade ein Ticketsystem entworfen.

Florian Zimmer ist der einzige Deutsche, der mit der höchsten Auszeichnung, dem begehrten 'Golden Lion Award' von den Showstars Siegfried und Roy in Las Vegas ausgezeichnet wurde. Er ist der Gewinner des 'World Magic Award', Träger des Kleinkunstpreis Baden-Württemberg, erhielt die "Artistika" für besondere Verdienste und ist deutscher und Europameister der Magie. (AZ, heo)

