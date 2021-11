Ulm

vor 26 Min.

So wird der Ulmer Weihnachtsmarkt 2021 unter Corona-Bedingungen

Plus Trotz der Corona-Lage soll der Ulmer Weihnachtsmarkt heuer auf dem Münsterplatz stattfinden. Es gibt zahlreiche Einschränkungen – und einige neue Stände.

Von Oliver Helmstädter

Gleich zu Beginn der Pressekonferenz macht Ulms OB Gunter Czisch ohne Wenn und Aber klar: "Der Weihnachtsmarkt in Ulm findet dieses Jahr statt." Doch es werde Einlasskontrollen geben, sodass vermutlich nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben. Czisch macht keinen Hehl daraus, dass er diese 2G-Regel präferiert. Möglicherweise langt aber auch ein negatives Testergebnis für den Einlass. Dies ist der Fall, wenn in Ulm zum Zeitpunkt der Eröffnung am Montag, 22. November, nur die "Warnstufe" im Land gilt. Doch derzeit steuere Ulm eher auf die "Alarmstufe" hin, die statt der 3G-Regel die 2G-Regel in Kraft setzt. Schluss für den Weihnachtsmarkt ist so oder so am 22. Dezember.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen