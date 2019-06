vor 3 Min.

Söflinger Sportzentrum Sportopia kann kommen

Das ist der Entwurf der nördlichen Fassade des Sportopia-Gebäudes. Läuft alles nach Plan, wird das Sportzentrum der TSG Söflingen in zwei Jahren in Betrieb genommen.

An den Plänen für das neue Sportzentrum der TSG Söflingen gab es Zweifel. Das ist vorbei: Der zweitgrößte Ulmer Verein soll eine Millionenförderung bekommen.

Von Sebastian Mayr

Eine Dreiviertelstunde dauert es, dann haben die Ulmer Stadträte ein lange umstrittenes Großprojekt abgesegnet – und das fast ohne Einwände. Die TSG Söflingen, mit rund 5700 Mitgliedern Ulms zweitgrößter Verein, kann mit einem Zuschuss in Höhe von etwas mehr als fünf Millionen Euro rechnen, um ihr neues Sportzentrum Sportopia zu bauen. An der Harthauser Straße sollen unter anderem eine Multifunktionshalle, ein Fitnessbereich und Praxisräume für Orthopäden und Physiotherapeuten entstehen.

Die Mitglieder des Hauptausschusses und des Ausschusses für Bildung und Sport haben dem Projekt am Donnerstag bei einer Enthaltung zugestimmt: CDU-Rätin Karin Graf verwies auf ihr schlechtes Bauchgefühl und darauf, dass einige Punkte bei der Finanzierung nicht sicher genug festgezurrt seien. Sorgen, die FDP-Mann Erik Wischmann teilte. Denn die TSG setzt unter anderem auf höhere Einnahmen durch mehr Mitglieder. Doch die Bebauung des neuen Wohngebiets Kohlplatte jenseits des Kurt-Schumacher-Rings werde länger dauern als viele erwarten. Das und eine möglicherweise schlechtere wirtschaftliche Lage könnten die Hoffnung auf neue Mitglieder, die Mehreinnahmen bringen, zerstören. Wischmann stimmte dennoch zu: „Wir sind bei der TSG im Wort.“

Die endgültige Entscheidung fällt der Gemeinderat am 26. Juni. Dass er das Projekt doch noch kippt, ist äußerst unwahrscheinlich. Denn schon vor einem Jahr hat das Gremium dem Söflinger Verein ein Förderangebot unterbreitet – geknüpft an Bedingungen, die die TSG inzwischen erfüllt hat. Hier lesen Sie mehr zur Entscheidung aus dem vergangenen Jahr. Der Verein habe seine Hausaufgaben gemacht, sagte FWG-Rat Reinhold Eichhorn und fand fraktionsübergreifend Zustimmung. Oberbürgermeister Gunter Czisch verwies auf die Finanzlage der Söflinger. Die schuldenfreie TSG sei „der solideste Großsportverein, den die Stadt hat“.

Den ersten Sportopia-Förderantrag hatten die Ulmer Räte noch zurückgewiesen: Im Oktober 2016 hatte die TSG schon einmal einen Zuschuss beantragt. Doch eine Mehrheit gab es dafür nicht, die Abstimmung im Gemeinderat endete mit einem Patt. Ein Teil der Räte hielt den Plan für überdimensioniert. Hier lesen Sie alles über diese Entscheidung. Seitdem haben die TSG-Verantwortlichen ihr Projekt gehörig abgespeckt: Um ein Stockwerk, rund 400 Quadratmeter und 1,1 Millionen Euro. In erster Linie verzichtet der Verein auf Büroräume. Frust über die lange Planungsdauer empfinde er nicht, betonte TSG-Geschäftsführer Jochen Schmitt: „Wir sind mehr als dankbar“, sagte er nach der Entscheidung. Mit Steuergeld müssen man einfach verantwortlich umgehen. Der Verein habe Geduld gehabt und könne sein wichtigstes Ziel nun umsetzen: Mehr Platz für ein noch größeres Sportangebot. „Es ist einfach außergewöhnlich, dass man so eine Unterstützung bekommt“, lobte Schmitt die Stadtpolitiker.

Der Bau von Sportopia in Ulm-Söflingen soll schon in diesem Sommer beginnen

Die Arbeiten sollen in diesem Sommer beginnen – so bald die Baugenehmigung beim Verein eintrifft. Die TSG hat einen Vertrag mit einem Bauunternehmen getroffen, dass Sportopia schlüsselfertig zu einem Pauschalpreis von 7,6 Millionen Euro errichten soll. Läuft alles nach Plan, kann das Sportzentrum Mitte 2021 den Betrieb aufnehmen.

Zu den etwas mehr als fünf Millionen Euro Zuschuss von der Stadt und den rund 500.000 Euro vom Württembergischen Landessportbund kommen 200.000 Euro Eigenkapital der TSG. Den nötigen Kredit in Höhe von 1,83 Millionen Euro gewährt die Volksbank Ulm-Biberach. Das Grundstück übernimmt der Verein in Erbpacht für 30 Jahre von der Stadt, deren Förderung zweckgebunden ist: Die TSG muss Sportopia 25 Jahre lang so betreiben wie im Antrag beschrieben. Der Betrag der Stadt könnte theoretisch noch sinken. „Wenn es billiger kommt, dann reduziert sich der Zuschuss entsprechend“, erklärte Gerhard Semler, Leiter der städtischen Abteilung Bildung und Sport.

Die Kosten für den Betrieb der Anlage, für die Tilgung des Kredits und für die Zinsen will der schuldenfreie Verein mit Mehreinnahmen kompensieren. Neue Mitglieder sollen zur TSG stoßen und weitere Kurse für Nichtmitglieder sollen angeboten werden. Für diese gibt es bereits Wartelisten, weil die Nachfrage so groß ist. Auch die Vermietung der Praxisräume soll Geld bringen. Das alles, betonte Finanzbürgermeister Martin Bendel, sei vorsichtig gerechnet. Ein Risiko gebe es gleichwohl, räumten Bendel und Gerhard Semler ein. Etwa, wenn die Einnahmen wegbrächen. Hohe Sanierungskosten indes drohten dem Verein nicht: Die übrigen Anlagen der TSG Söflingen seien bestens in Schuss.

Für den Fall, dass der Verein die Investition doch nicht stemmen kann und in die Insolvenz rutscht, hatte Oberbürgermeister Gunter Czisch eine pragmatische Lösung parat: „Wenn alles schiefgeht, gehört es uns“, sagte er.

