Tote Tiere, verheerende Zustände: Erneuter Schweinemastskandal im Alb-Donau-Kreis

Plus Im Alb-Donau-Kreis gibt es offenbar einen erneuten Schweinemastskandal. Wie in Merklingen spielt "Soko Tierschutz" eine Rolle - und wohl auch ein Tierarzt.

Schon wieder erschüttert den nördlichen Alb-Donau-Kreis ein Schweinemastskandal. Schon wieder deckt der Tierschützer Friedrich Mülln von der Organisation "Soko Tierschutz" die Missstände auf. Und schon wieder müssen die Behörden eingreifen. Doch danach sei die Situation in dem betroffenen Betrieb angeblich nicht besser geworden.