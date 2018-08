18.08.2018

Sommer-Spaß mit Ihrem NUZ-Quartett

Eines unserer Quartett-Motive: die Europameisterschaft im Oldtimer-Pflügen in Kadeltshofen.

Unsere Spiele-Serie geht weiter

In den Sommerferien bietet unsere Zeitung weit mehr als eine tagesaktuelle Berichterstattung, Service und spannenden Lesestoff. Das Motto lautet: Spielen Sie sich mit der NUZ durch den Sommer! In jeder Ferienwoche erscheint in einer unserer Ausgaben eine Sonderseite mit einem Spiel, das sich einfach vorbereiten lässt.

Heute können Sie Quartett spielen. Es funktioniert wie das gute, alte Spiel. Sie müssen dazu nur die Karten auf Seite 27 ausschneiden. Allerdings gibt es diesmal nicht 32 davon, wie gewohnt, sondern nur 28. Sämtliche Motive stammen aus unserer Region. Eine genaue Anleitung finden Sie auf der Quartett-Seite unten rechts. Nächste Woche geht es mit einem anderen Spiel weiter, seien Sie gespannt. (az)