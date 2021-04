"Sommerbühne am Blautopf" - was das Festival in Blaubeuren 2021 plant

Plus Von Django Asül bis Joo Kraus - die Organisatoren der "Sommerbühne am Blautopf" lassen sich nicht entmutigen und kündigen ein Programm ab Juli an.

Auch wenn Corona noch immer das Kulturleben ausbremst - die "Sommerbühne am Blautopf" in Blaubeuren soll 2021 wieder stattfinden. "Wir treten an, wir haben ein Programm", erklärt der Organisator Peter Imhof. 2020 musste er das Open-Air-Festival, mit Musik, Theater und Kabarett, noch absagen. Ein einziges Konzert an einem Sommerabend blieb den Veranstaltern nur. Doch jetzt baut Imhof darauf, dass sich die Pandemielage entspannt, bis zum geplanten Auftakt der Sommerbühne in knapp drei Monaten. "Es wird sicher keine normale Sommerbühne, eine kleinere. Aber wir sind weiter hoffnungsfroh."

Django Asül kündigt sich für die "Sommerbühne am Blautopf" an

Das Programm der Sommerabende, in lauschiger Atmosphäre am Blautopf, steht fest: Vom 16. Juli bis zum 7. August soll das Festival dauern, den Auftakt gestaltet die Junge Ulmer Bühne mit dem schwarzhumorigen Stück "Tatortreiniger" - nach der gleichnamigen ARD-Serie. Die Blaubeurer Kantorei präsentiert am 18. Juli Rossinis "Petite Messe Solenennell", ein Konzert gibt der Jazz-Saxophonist Jakob Manz am 30. Juli, Mundartmusik mit "Herr Stumpfes Zieh&Zupf Kapelle" folgt am 31. Juli. Joo Kraus präsentiert Musik aus seinem neuen Album (24. Juli), und ein Poetry Slam (6. August) steht unter dem Motto "Dichterwettstreit Deluxe". Zum Finale am 7. August kündigt sich der bayerische Kabarettist Django Asül an.

Das volle "Programm der Sommerbühne am Blautopf" 2021 im Netz

Weitere Informationen, auch zum Beginn des Kartenvorverkaufs für die Sommerbühne, werden im Lauf der nächsten Woche bekannt gegeben. Das vollständige Programm und alle Informationen gibt es unter www.sommerbuehne.com.

