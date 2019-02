vor 43 Min.

Sondengeher findet Teil einer Granate am Waldrand

Ein Mann macht am Waldrand bei Witzighausen einen ungewöhnlichen Fund: Er entdeckt ein Teil einer Granate - und meldet dies der Polizei.

Am Waldrand bei Witzighausen hat ein Mann Teile einer Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der 36-Jährige, der mit einer Sonde unterwegs war, informierte sofort nach seinem Fund die Polizei in Illertissen.

Der Mann meldet den Fund einer Granate bei der Polizei

Wie die Beamten nun mitteilten, kam der Mann am Montagmittag gegen 11.30 Uhr persönlich zur Polizeiinspektion und berichtete von seiner Vermutung: Er meinte, bei einem seiner Sondengänge eine Weltkriegsgranate im Wald gefunden zu haben. Der 36-Jährige war in Witzighausen am Waldrand im Bereich des Ziegelstadelwegs unterwegs.

Aufgrund der örtlichen Zuständigkeit entsandte die Polizei Senden eine Streife zum Fundort, um den Bereich abzusperren. Zeitgleich wurde der Kampfmittelräumdienst verständigt. Der Experte stellte letztlich fest, dass es sich bei dem Sprengkörper um ein Fragment einer 7,5 Zentimeter großen Granate aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Da von der Granate keine Gefahr ausging, wurde diese vom Kampfmittelräumdienst entsorgt, teilt die Polizei mit. (az)

