12.06.2018

Songs in Mundart

Vivid Curls bekommen Verstärkung

Die Vivid Curls sind ein Musiker-Duo aus dem Allgäu, das konsequent in Mundart singt. In den vergangenen Jahren standen die beiden Frauen immer wieder auf der Bühne in Birkenried (zwischen Günzburg und Gundelfingen); regelmäßig mit dabei die Gundelfinger Singer/Songwriterin Sarah Straub.

Dabei haben die drei auch gerne mal gemeinsame Songs auf die Bühne gebracht. Am Samstag, 16. Juni, um 20 Uhr kommen die Musikerinnen nun wieder einmal nach Birkenried.

In der Vergangenheit überzeugten die drei regelmäßig mit ihren starken Stimmen, klugen Texten und gutem Songwriting. Das Ergebnis war ein ausgefeilter Harmoniegesang begleitet mit Gitarre und Klavier. „Handgemachter Folk, Pop und Rock auf das Wesentliche reduziert und mit Liebe zum Detail arrangiert“, verspricht der Veranstalter. (az)

Weiteres zu den Musikern unter: www.vivid-curls.de; alle Veranstaltungen unter: www.birkenried.de

Themen Folgen