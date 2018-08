01.08.2018

Sonnige Zeiten auf dem Arbeitsmarkt

Quote steigt im Landkreis nur leicht

In der Region herrschen am Arbeitsmarkt recht sonnige Zeiten vor: Die Arbeitslosenquote im Landkreis Neu-Ulm lag im Juli bei 2,0 Prozent – und ist damit, trotz der alljährlichen Sommerflaute, nur geringfügig um 0,1 Prozentpunkte angestiegen. Insgesamt waren 1984 Menschen auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Die Quote steigt gewöhnlich im Sommer, da sich viele Jugendliche arbeitslos meldeten. Der Grund: Sie werden nach ihrer Ausbildung vom Betrieb nicht nahtlos übernommen.

Positiv bewertet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführer der zuständigen Agentur für Arbeit Donauwörth, die Langzeitentwicklung. „Heute sind 191 Personen weniger arbeitslos als im Juni des Vorjahres.“ Das entspreche einem Minus von 8,8 Prozent. Zudem ging die Zahl der Langzeitarbeitslosen seitdem um mehr als 17 Prozent und die der Menschen mit Behinderung um mehr als 19 Prozent zurück. Im Juli waren 1942 offene Stellen gemeldet. Besonders hoch ist die Arbeitskräftenachfrage im Landkreis unter anderem im Bereich der Kunststoff- und Holzherstellung beziehungsweise -verarbeitung, Metallbearbeitung und Metallbau, Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe sowie im Erziehungsbereich.

Positive Signale gebe es für den beginnenden Endspurt am Ausbildungsmarkt – zumindest aus Bewerbersicht: Derzeit kommen auf 339 Bewerber, die noch keine Stelle haben, 467 unbesetzte Ausbildungsplätze. „Dieses Zwischenergebnis belegt, dass noch große Dynamik bei der Besetzung von beruflichen Ausbildungsstellen herrscht und noch vieles möglich ist. ‘Offen sein für Alternativen‘ ist das Gebot der Stunde, für Schüler wie auch für Ausbildungsbetriebe“, appelliert Agenturleiter Auch.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm blieb die Arbeitslosenquote im Juli stabil bei 2,3 Prozent. In Baden-Württemberg ist dies weiterhin der niedrigste Wert aller Agenturbezirke. Im Stadtgebiet Ulm waren 3864 Menschen ohne Job, 455 weniger als vor einem Jahr. Die Quote stieg nur leicht um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat: von 2,5 auf 2,6 Prozent. (az)

