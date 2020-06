vor 49 Min.

Sorgen rund um Ulm: Region der Reisebusse steckt in Nöten

Plus Die Busunternehmer der Setra-Heimat schlagen Alarm: Reihenweise werden die meist in Neu-Ulm produzierten Fahrzeuge abgemeldet. Dabei soll das Bus-Reisen sicher sein.

Von Oliver Helmstädter

Je 400.000 bis 500.000 Euro haben einst die acht schicken Reisebusse von Familie Knese gekostet. Sieben davon sind nun wegen der Corona-Krise abgemeldet. Dabei, so Klaus Knese, einer der Chefs des Ulmer Busunternehmens Baumeister Knese, müsse jeder Bus als Faustregel mindestens 15 Tage pro Monat eingesetzt werden, um die immensen Investitionskosten wieder reinzuholen. Corona macht aber einen dicken Strich durch die Rechnung.

Parade von acht Busunternehmen aus der Region auf dem Ulmer Münsterplatz. Wegen der Corona-Krise konnten über Monate keine Busreisen stattfinden. Nun soll es wieder losgehen. Bild: Alexander Kaya

„Unsere Verluste gehen in die Millionen“, sagt Knese. Über 100 Fahrten habe er dieses Jahr schon abgesagt und die Bestellung von neuen Setra-Bussen auf die lange Bank geschoben. Die Laufzeit eines Reisebusses liege zwischen vier und acht Jahren. Durch weit weniger Fahrten verlängere sich die Nutzungsdauer nun. Die Folge: Weniger neue Reisebusse werden gebraucht.

Daimler-Tochter Evobus gehört auch zu den Verlierern

Der Neu-Ulmer Bushersteller Evobus gehört somit auch zu den Verlierern der Branche. 800 Busse stehen nach Informationen von Knese auf den Parkplätzen der Daimler-Tochter in Neu-Ulm, weil die Busunternehmer sich die Anschaffung nicht mehr leisten können. Im ersten Quartal war, wie berichtet, die Corona-Krise bei Evobus kaum zu spüren. Doch der Betriebsratsvorsitzende Hansjörg Müller warnte bereits vor kommenden Nöten angesichts der Flaute bei Busunternehmen. „Noch einen Lockdown halten wir nicht aus“, sagt Knese und steht damit nicht allein in der Branche.

Klaus Knese ist einer der Chefs des traditionsreichen Familienunternehmens Baumeister Knese mit Sitz in Ulm.

Seit dem 15. Juni dürfen wieder touristische Busausfahrten stattfinden – nach 13 Wochen Pause. Doch die Gewinnzone sei derzeit kaum zu erreichen. Die „Eröffnungsfahrt“ von Steck-Touristik in Langenau etwa habe beispielsweise gerade einmal 47 Personen in zwei Bussen befördert. Und die ersten Gäste von Baumeister Knese seien auf der lange verwaisten Insel Mainau zwar „wie die Könige“ empfangen und mit einem kostenlosen Mittagessen verwöhnt worden, doch Geld sei auch mit diesem Ausflug nicht verdient worden. Die gut 18000 Euro, die in Baden-Württemberg jedem Busunternehmer pro Bus als Corona-Hilfe überwiesen wurden, seien durchaus „schön“. Aber würden angesichts der laufenden Kosten und immensen Verluste schnell verpuffen.

„Mit dem Bus sicher durch Corona“

„Jammern bringt uns aber auch nicht weiter“, sagte Alexander Fromm von Fromm-Reisen bei einer Veranstaltung auf dem Münsterplatz, die acht Busunternehmer unter das Motto „Mit dem Bus sicher durch Corona“ stellten. Auch Ulms OB Gunter Czisch war gekommen, um seine Unterstützung auszudrücken. Schließlich sei die Doppelstadt als Sitz von Setra mit Bussen wie kaum eine andere verwoben. In Ulm habe mit Kässbohrer und dem ersten Bus mit selbsttragender Bauweise („Setra“) eine ganze Branche ihre Wurzeln, die tief in die Vergangenheit reichen. Aber auch die Busse der Zukunft können später wohl kaum ihren Ulm-Bezug leugnen: Schließlich starte im Donautal die europaweit erste serielle Brennstoffzellen-Herstellung Europas.

3.800 Beschäftigte hat das Evobus-Werk in Neu-Ulm.

Der Bus bewegt die Region in vielerlei Hinsicht: Allein 3800 Beschäftigte hat das Evobus-Werk in Neu-Ulm. Hinzu kommen die Zulieferfirmen – von Fußmattenherstellern bis Dichtungsproduzenten. Und natürlich die Busunternehmen. Wie Czisch betonte, seien Busreisen gerade für Senioren ein Ausdruck von Selbstbestimmtheit, der auch in Krisenzeit möglichst nicht verwehrt werden dürfe. Die Werbetrommel rührten so die Busunternehmer für diese Reiseform. Der Tenor: Einen 100-prozentigen Corona-Schutz gebe es derzeit außerhalb völliger Selbstisolation nicht.

Aber Busreisen seien durch zahlreiche Maßnahmen sicher. Beispielsweise durch Klimaanlagen, die im Minutentakt die komplette Luft im Bus austauschen. „Eine Infektion mit Bakterien oder Viren kann bei Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen nahezu ausgeschlossen werden“, sagt Knese. Dazu gehören etwa auch Mund- und Nasenmasken, die im Bus getragen werden müssen. Gesäubert würden Busse nicht mit Wasser und Seife. Ozon mache die Busse keimfrei. Keimfrei geht es dann dieser Tage insbesondere zu deutschen Zielen: „Zauberhaftes Vogtland“ oder „Malerischer Rhein“ heißen Reisen, die in Corona-Zeiten mehr gefragt seien als etwa Ziele in Italien.

Die Busunternehmer – und auch die Beschäftigten bei Evobus – hoffen, dass nach Corona wieder ein anderer Faktor von Busreisen in den Fokus rückt: die Umweltverträglichkeit. Unangefochten liegen Busreisen in Sachen Treibhausgas-Emmissionen im Vergleich einzelner Verkehrsmittel pro Passagier auf den besten Plätzen.

