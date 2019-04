vor 50 Min.

Soul mit San2

Der Münchner Sänger und Bluesharp-Spieler reißt seine Fans im Roxy mit

Von Von Michael Peter Bluhm

Radiostationen feiern sein neues Werk „The Rescue“ als Album der Woche, jetzt ist der Allroundkönner San2 auf Europatournee. Eine seiner ersten Stationen: das Ulmer Roxy. Hier in der Cafébar stimmte fast alles: Die fetzige Musik und die Bühnenperformance mit einer überragenden Band. Nur die Besucherzahl ließ zu wünschen übrig.

Der Münchner San2 gehört zu den besten Bluesharpspielern Europas und hat Soul, Funk, Jazz und Rock ’n’ Roll mit der Muttermilch aufgesogen. In den USA holte er sich in jungen Jahren den Feinschliff als Sänger und Musiker. Der nächste Karrieresprung kam, als Weltstar Jamie Cullum ihn mit auf seine Welttournee mitnahm – und dessen musikalischer Partner Geoff Gascoyne so von dem Bayern begeistert war, dass er dessen aktuelles Album produzierte.

Songs aus diesem Werk stellt der inzwischen 40-Jährige im Roxy vor, eine Hommage an die goldenen Jahre von Soul, Funk und Blues, allerdings in neuem Gewand. Bereits der instrumentale Einstieg in dieses Konzert in Ulm erobert die Besucher im Nu, die dann lichterloh Feuer fangen, als Frontmann San2 die Bühne stürmt. Er wirbelt, tanzt, lacht und singt, dass es eine Freude ist. Die international besetzte Band Soulpatrol funktioniert wie ein großes Orchester, Bluesharp und Gitarre spielen unisono Riffs auf abgefahrenen Boogie-Rhythmen, dazwischen kommt die Seele mit ruhigen Balladen zur Ruhe. Man fühlt sich als Zuschauer mitgenommen in einem Muscle-Car der frühen 70er-Jahre, der auf einem klassischen Soul-Chassis gebaut ist – mit ordentlich Rhythm&Blues unter der Haube.

Der charismatische Münchner – mit bürgerlichem Namen Daniel Gall – hat sich zum Ziel gesetzt, die schwarze Musik der 60er- und 70er-Jahre mit eigenen Kompositionen ins 21. Jahrhundert zu katapultieren. Das gelingt ihm mit seinen Soul Patrols bei dem dreistündigen Konzert in Ulm auf beeindruckende Weise. (bh)

